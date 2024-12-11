Когда в Украину "придет" ощутимое похолодание: синоптик назвала даты

Вы узнаете:
- Какой будет погода 12 декабря
- Когда в Украине ощутимо похолодает
В четверг, 12 декабря, в большинстве областей Украины без существенных осадков. При этом уже к выходным погода изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, циклон, который сегодня поливает дождем и посыпает снегом, завтра, 12 декабря, постепенно уйдет из Украины.
"Ночью циклон еще будет сопротивляться, а днем оставит вместо себя атмосферный фронт в восточных областях, поэтому и еще побудут дожди и мокрый снег, но все же завтра днем в большинстве областей Украины будет без существенных осадков. Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, временами до сильного.", - написала синоптик.
Температура воздуха ночью составит 0...-4 °C, на юге от -1 °C до +3 °C. В течение дня четверга ожидается от -3 °C до +3 °C.
"Внимание! С завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, поэтому на дорогах будет становиться очень скользко! Гололедица!" - пишет Диденко.
По ее словам, с 13 декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое похолодание.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, 11 декабря в западных, северных и Винницкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица, что может привести к осложнению движения транспорта.
Известно, что погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а большая часть дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Недавно синоптики рассказывали, какой будет погода на Новый год 2025. По их данным, в центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег. В то же время погода в Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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