Когда в Украину "придет" ощутимое похолодание: синоптик назвала даты

В Украине изменится погода.

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Какой будет погода 12 декабря / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода 12 декабря

Когда в Украине ощутимо похолодает

В четверг, 12 декабря, в большинстве областей Украины без существенных осадков. При этом уже к выходным погода изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, циклон, который сегодня поливает дождем и посыпает снегом, завтра, 12 декабря, постепенно уйдет из Украины.

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"Ночью циклон еще будет сопротивляться, а днем оставит вместо себя атмосферный фронт в восточных областях, поэтому и еще побудут дожди и мокрый снег, но все же завтра днем в большинстве областей Украины будет без существенных осадков. Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, временами до сильного.", - написала синоптик.

Температура воздуха ночью составит 0...-4 °C, на юге от -1 °C до +3 °C. В течение дня четверга ожидается от -3 °C до +3 °C.

"Внимание! С завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, поэтому на дорогах будет становиться очень скользко! Гололедица!" - пишет Диденко.

По ее словам, с 13 декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое похолодание.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 11 декабря в западных, северных и Винницкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица, что может привести к осложнению движения транспорта.

Известно, что погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а большая часть дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Недавно синоптики рассказывали, какой будет погода на Новый год 2025. По их данным, в центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег. В то же время погода в Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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