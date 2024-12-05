Погода готовит сюрпризы: синоптик спрогнозировал, где потеплеет до +12

Вы узнаете:
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Погода в Украине в ближайшие дни будет местами туманной и почти без осадков. Однако в выходные следует ожидать сюрпризов.
Погода на завтра
Погода в пятницу, 6 декабря, будет определяться антициклоном. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха не прогнозирует осадков в этот день.
По температурным показателям также не будет каких-то сильных колебаний.
Погода на выходные
В субботу, 7 декабря, антициклон начнет ослабевать. Атмосферные фронты с запада могут принести осадки 8-9 декабря.
Преимущественно ожидается мокрый снег и дождь. По словам синоптика, уже ближе к датам можно будет говорить об интенсивности осадков и о том, каких регионов они коснуться.
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что в субботу, 7 декабря, в северных, центральных, восточных областях, а днем также на крайнем западе и в Одесском регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днем - местами дождь и туман.
Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем -1...+4°С; в южных областях +2…+7 °С.
Погода на 8 декабря
В воскресенье местами в западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В других регионах Украины - без существенных осадков. Местами возможен туман.
Столбики температура воздуха ночью покажут -3…+2°С, днем +2…+7°С.
В южных областях ночью 0…+5 °С, днем - до +7…+12 °С.
Погода в Украине зимой - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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