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Похолодание, снег и дожди: когда в Украине резко изменится погода

Ангелина Подвысоцкая
8 декабря 2024, 19:24
473
Синоптики предупреждают о том, что 9 декабря на дорогах будет очень скользко.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда придет похолодание
  • В каких областях будут дожди и снег
  • Где синоптики прогнозируют +14

Погода в Украине 9 декабря будет дождливой и снежной. На дорогах будет скользко. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что ощутимое похолодание придет в Украину уже 13-14 декабря.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 9 декабря
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: ventusky

Погода 9 декабря

В Украине 9 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в западных, юго-западных областях. В Карпатах и на северо-востоке страны будет гололедица. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 9 декабря в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +6...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

погода 9 декабря
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: meteoprog

Погода 9 декабря в Киеве

В Киеве 9 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 декабря
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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