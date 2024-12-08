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Страну штормит: Украина под атакой магнитной бури

Ангелина Подвысоцкая
8 декабря 2024, 06:00
169
В Украине сильно затягивается магнитна буря и скоро страна окажется под атакой еще одной.
магнитная буря
Украину атаковала магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда страну атакует новая магнитная буря
  • Насколько сильной будет магнитная буря

В Украине затягивается магнитная буря и при этом скоро начнется еще одна. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 3 декабря. Она влупила сразу почти с 7-балльной мощностью. Через день её мощность снизилась до 4-х баллов. 6-9 декабря включительно она будет на уровне трех баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня

Однако расслабляться рано, ведь уже 10 декабря страну атакует новая 4-балльная магнитная буря. На та ком уровне она продержится 4 дня, после чего пойдет на спад. 15 декабря будет затишье, а уже 16 декабря начнется еще одна магнитная буря. Такие колебания могут привести к ухудшению самочувствия.

магнитная буря
Украину атаковала магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 18 вспышек класса С. Сообщается, что 8 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 34 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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