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Снег и мороз -7 градусов: в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего

Алёна Воронина
29 ноября 2024, 10:21
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Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - где будет мокрый снег и мороз -7 градусов/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 30 ноября - 1 декабря
  • В каких областях в выходные будет холоднее всего

Погода в Украине в выходные, 30 ноября - 1 декабря, будет спокойной, в основном без осадков и с комфортными температурными показателями. Погодные условия будет диктовать большой и малоподвижный антициклон, который охватит территорию большинства европейских стран.

Из-за действия антициклона в большинстве регионов нашего государства не ожидается осадков. Лишь в субботу, 30 ноября, в западных и южных областях пройдут местами дожди с мокрым снегом. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он отметил, что температура воздуха будет в пределах климатической нормы без резких колебаний. В то же время Кибальчич предупредил, что по всей стране могут быть туманы, местами с отложением изморози.

Погода в Украине 30 ноября

В западных областях

В западных областях ночью и утром местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем и моросью. Днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5. В Карпатах в течение суток -1...-7 градусов.

В северных областях

В северных регионах ночью местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем -2...+3.

В центральных областях

В центральных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +1...+6.

На юге Украины

В южной части и в Крыму прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +6...+11.

В восточных областях

В восточных областях сохранится облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -3...+2.

Погода в Украине 30 ноября
Погода в Украине 30 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 1 декабря

В западных областях

В западных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +2...+7. В Карпатах в течение суток 0...-5 градусов.

В северных областях

В северной части страны ожидается погода без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем 0...+5.

В центральных областях

В центральной части Украины осадков не предвидится. Местами возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +1...+6.

На юге Украины

В южной половине и в Крыму ожидается сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +3...+8.

В восточных областях

В восточных областях сохранится облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 1 декабря
Погода в Украине 1 декабря/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит +11 градусов - стало известно, в каких областях Украины резко вырастет температура воздуха. Тем не менее из-за циклона и его атмосферных фронтов в Украине будут осадки. В части областей ожидаются дождь и мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет потепление - стало известно, в каких областях влупит +11. В некоторых областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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