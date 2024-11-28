В Украину идет потепление: в каких областях влупит +11

Вы узнаете:
- Где будет гололедица
- В каких регионах ожидается снег и дождь
- Где синоптики прогнозируют +11
Погода в Украине 29 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра теплее всего будет на юге. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. На остальной территории в течение дня будет +1...+5 градусов.
В пятницу мокрый снег и дождь вернутся в западные, северные регионы, в Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. Мокрый снег ожидается даже в Киеве. Ветер в этот день будет порывистый. В субботу и воскресенье осадков не будет.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 29 ноября
В Украине 29 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. В северных, Хмельницкой и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 1-6° мороза, днем на западе и юге страны 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°)", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 29 ноября в Украине будет немного теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.
Погода 29 ноября в Киеве
В Киеве 29 ноября будет облачно. Синоптики в этот день будет мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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