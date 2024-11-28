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В Украину идет потепление: в каких областях влупит +11

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2024, 19:20
181
В некоторых областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Где будет гололедица
  • В каких регионах ожидается снег и дождь
  • Где синоптики прогнозируют +11

Погода в Украине 29 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра теплее всего будет на юге. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. На остальной территории в течение дня будет +1...+5 градусов.

видео дня

В пятницу мокрый снег и дождь вернутся в западные, северные регионы, в Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. Мокрый снег ожидается даже в Киеве. Ветер в этот день будет порывистый. В субботу и воскресенье осадков не будет.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 29 ноября
Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: ventusky

Погода 29 ноября

В Украине 29 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. В северных, Хмельницкой и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 1-6° мороза, днем на западе и юге страны 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 29 ноября в Украине будет немного теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

погода 29 ноября
Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Погода 29 ноября в Киеве

В Киеве 29 ноября будет облачно. Синоптики в этот день будет мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 ноября
Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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