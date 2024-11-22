Ударит мороз -12 и будет мокрый снег: где в Украине сильно похолодает

В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

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Погода в Украине - ударит мороз -12 и будет мокрый снег/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 23 и 24 ноября

В каких областях ударит температура -12 и где будет мокрый снег

Погода в Украине в выходные, 23 и 24 ноября, будет неустойчивой. Во многих регионах ожидаются дожди с мокрым снегом и снижение температуры воздуха.

Переменчивая погода в выходные будет вызвана областью низкого давления и активных атмосферных фронтов с юго-запада. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он предупредил, что ожидаются резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер.

"Пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также усилится ветер, местами до 17-22 м/с. В северных и западных областях на дорогах сформируется гололедица, а также произойдет временное образование снежного покрова", - рассказал Кибальчич.

Погода в Украине 23 ноября

В западных областях

В западных областях ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -3...+2.

В северных областях

В северных областях ночью ожидаются значительные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег; днем в Сумской области пройдут небольшие, временами умеренные осадки. Ветер ночью южный, днем северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит -1...+6 градусов. Температура воздуха в течение суток будет сохраняться в пределах -1...+6.

В центральных областях

В центральных областях в течение суток пройдут значительные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+12 градусов, днем постепенно снизится до +4...+10.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму пройдут дожди, местами значительные. В горах Крыма и местами в Одесской области с мокрым снегом. Ветер ожидается южный с переходом днем на северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем произойдет постепенное снижение до +3...+10.

В восточных областях

В восточных областях ночью ожидается местами небольшой дождь, днем пройдут умеренные дожди, на Харьковщине с переходом в мокрый снег. Ветер будет преобладать южный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+10 градусов, днем +9...+14.

Погода в Украине 23 ноября/ windy.com

Погода в Украине24 ноября

В западных областях

В западных областях ночью без существенных осадков, днем и вечером в Карпатах и на Закарпатье местами пройдет снег и мокрый снег. Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...-8 градусов, в Карпатах до -12 градусов; днем -2...+3.

В северных областях

В северных областях существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -2...+3.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем 0...+5.

На юге Украины

В южной части и в Крыму ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-3 градусов, днем +2...+7.

В восточных областях

В восточных областях ночью ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-3 градусов, днем -1...+4.

Погода в Украине 24 ноября/ windy.com

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ударит сильный мороз - стало известно, в каких областях снизится температура и будет снег. Украину накроют осадки в виде снега и дождя, а также налетит сильный ветер. Температура воздуха еще больше опустится в минусы.

Также ранее сообщалось, что будет мощная метель, снегопады и ветер - на Украину налетит штормовая погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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