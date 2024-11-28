Украина под атакой жесткой магнитной бури: влупит почти 7-балльный шторм

Магнитная буря будет "трусить" страну несколько дней, после чего пойдет на спад.

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Украину атакует очень сильная магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда страну атакует новая магнитная буря

Насколько сильной будет магнитная буря

Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря. Её мощность внезапно выросла до почти 7-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Ожидалось, что 24 ноября закончится магнитная буря, но внезапно страну атаковала новая буря и влупила сразу с 6-балльной мощностью. На следующий день она стала немного слабее - 5 баллов и продержалась на таком уровне до 27 ноября включительно.

видео дня

На следующий день буря должна была пойти на спад, однако в Украине "врезала" еще одна магнитная буря. Её мощность сразу усилилась до почти 7-ми баллов. 29 ноября она будет на таком же уровне, после чего пойдет на спад.

Следующая магнитная буря атакует страну 5 декабря. Тогда её мощность будет на уровне 4-х баллов, а через день опустится до трех баллов.

Украину атакует очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 28 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 58 солнечных пятен.

Симптомы влияния магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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