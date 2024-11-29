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Что можно подарить родителям на Новый год 2025: 7 практичных и оригинальных вариантов

Алёна Воронина
29 ноября 2024, 04:00
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При выборе подарка родителям лучше руководствоваться списком таких презентов, которые точно пригодятся и принесут пользу.
Родители, Новий год, подарки
Что можно подарить родителям на Новый год 2025/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой подарок можно сделать родителям на Новый год
  • Как не ошибиться во время выбора подарка

Поиск подарков родным на Новый год 2025 - нелегкое дело, ведь хочется не ошибиться и приобрести именно такую вещь, которая пригодится и принесет пользу. Чтобы подарок, который вы выбираете маме и папе, был полезным, не лишним будет поинтересоваться заранее, какой новогодний подарок можно сделать родителям. С этим вопросом попытался разобраться Главред.

Эксперты советуют дарить родителям то, что будет помогать им в повседневной жизни, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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1. Бытовая техника

Разнообразная бытовая техника - это именно то, что точно понадобится родителям и не будет пылиться на полке. Например, можно подарить соковыжималку, блендер или мультиварку. А чтобы точно не ошибиться с выбором, то стоит руководствоваться именно потребностями ваших родителей - возможно, они говорили, чего именно им не хватает на кухне.

2. Путешествие в Карпаты или в оздоровительный санаторий

Если есть финансовая возможность, можно приобрести родителям путевку в санаторий или в горы, чтобы они могли качественно отдохнуть.

3. Электромассажеры

Родителям любого возраста может понравиться такой подарок, как электромассажер, который поможет расслабить мышцы различных частей тела.

4. Плед

Такой подарок будет очень полезным в холодное время года. И эта вещь точно будет практичной и не останется пылиться на полке.

5. Фоторамка с семейными фотографиями

"В фоторамке можно разместить свои фото, брата, сестры, а фотографию родителей разместить в центре рамки. И получится такой коллаж из фото, который будет постоянно напоминать родителям, что вся семья в сборе", - рассказал владелец интернет-магазина Егор Стоянов.

6. Кресла-качалки

Можно приобрести два кресла-качалки, если родителям нравится проводить свое время за чтением книг или журналов.

7. Павербанк

Такой подарок точно будет актуальным в период отключений света - так родители смогут заряжать телефоны и другие гаджеты и постоянно оставаться на связи.

8. Настольная лампа

Лучше выбирать компактный вариант настольной лампы, который может работать от USB или на аккумуляторах, тогда родители смогут ее использовать во время отключений электроэнергии.

9. Вязаные шарфы и варежки

Такие вещи всегда актуальны и точно понадобятся зимой. При этом таким подарком можно показать вашу любовь и заботу о родных людях.

10. Набор продуктов для празднования Нового года

Такой подарок также будет очень актуальным и практичным. В этот набор можно положить то, что вы считаете нужным. Это могут быть, например, экзотические фрукты, твердые сыры, разнообразные нарезки и тому подобное.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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