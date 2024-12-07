Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

Синоптики предупреждают о том, что 8 декабря будут сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда придет похолодание

В каких областях будут дожди

Где синоптики прогнозируют +14

Погода в Украине 8 декабря будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине будут дожди, в регионы пришло потепление. Температура воздуха в некоторых областях повысится до 10-15 градусов тепла.

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Дожди ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях. В то же время будет очень сильный ветер. Ощутимое похолодание придет в Украину уже 13-14 декабря.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото: ventusky

Погода 8 декабря

В Украине 8 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь на Правобережье страны. На территории северо-восточных областей будет гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Почти по всей Украине ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14° тепла; на остальной территории ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 8 декабря в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +6...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото: meteoprog

Погода 8 декабря в Киеве

В Киеве 8 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью и днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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