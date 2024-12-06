Сильный ветер, дожди и снег: в Украине ухудшается погода

Синоптики предупреждают о том, что ожидается гололед и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 7 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда придет потепление

В каких областях будут дожди и снег

Где синоптики прогнозируют -9

Погода в Украине 7 декабря будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину возвращаются осадки. В областях, где температура воздуха будет выше, будет дождь.

видео дня

Ночью ожидается мороз - до -4 градусов. В дальнейшем в Киеве и большинстве областей Украины будет потепление и дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 декабря

В Украине 7 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь во многих областях. На территории северных, центральных и Харьковской областей будет гололед и гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Одесской области и в Крыму до 13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 7 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 0...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -3...0 градусов.

Погода 7 декабря в Киеве

В Киеве 7 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Также ожидаются гололед и гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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