Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Уже в ближайшее время после похолодания в Украину придет потепление.

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Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда придет потепление

В каких областях будут дожди и снег

Где синоптики прогнозируют -9

Погода в Украине 6 декабря будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину возвращаются осадки. В областях, где температура воздуха будет выше, будет дождь.

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Ночью ожидается мороз - до -4 градусов. В дальнейшем в Киеве и большинстве областей Украины будет потепление и дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: ventusky

Погода 6 декабря

В Украине 6 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь во всех областях Украины, кроме западных областей. На территории Закарпатской восточных, большинства центральных и северных областей будет гололед и гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в южной части днем 2-7° тепла). В Карпатах небольшой снег; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 6 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 0...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -3...0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Погода 6 декабря в Киеве

В Киеве 6 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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