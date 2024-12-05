Украину накроет мокрый снег и дождь: стало известно, когда будет потепление

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет идти мокрый снег с дождем
- Какой будет погода 6 декабря
- Когда в Украине потеплеет
Погода в Украине в пятницу, 5 декабря, будет с осадками. Во многих регионах будут идти мокрый снег и местами дождь. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем (на юге без существенных осадков)", - рассказала синоптик.
Она отметила, что ночью будет подмораживать, будет от 0 до -4 градусов. Также Диденко предупредила, что вечером и утром может быть скользко, поэтому стоит быть осторожными.
Днем в Украине ожидается от -2 градусов до +3 градусов, в южной части температура воздуха будет держаться на уровне +3...+6 градусов.
Погода в Киеве 6 декабря
В Киеве 6 декабря предполагается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 метров в секунду.
Ночью в столице температура воздуха будет держаться на уровне -1...-3 градуса, днем будет около нуля.
"В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины предполагается потепление и дожди", - предупредила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что погода готовит сюрпризы - синоптик спрогнозировал, где потеплеет до +12. 6 декабря - последний день, когда погода в Украине будет определяться антициклоном.
Также сообщалось, что буря затягивается - скоро Украину атакует новая магнитная буря. Мощность магнитной бури достигла почти 7-балльной мощности, после чего пошла на спад.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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