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Украину накроет мокрый снег и дождь: стало известно, когда будет потепление

Алёна Воронина
5 декабря 2024, 15:56
189
В большинстве регионов будут идти мокрый снег и дождь, также ожидается мороз. Но совсем скоро Украину накроет потепление.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - Украину накроет мокрый снег и дождь/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине будет идти мокрый снег с дождем
  • Какой будет погода 6 декабря
  • Когда в Украине потеплеет

Погода в Украине в пятницу, 5 декабря, будет с осадками. Во многих регионах будут идти мокрый снег и местами дождь. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем (на юге без существенных осадков)", - рассказала синоптик.

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Она отметила, что ночью будет подмораживать, будет от 0 до -4 градусов. Также Диденко предупредила, что вечером и утром может быть скользко, поэтому стоит быть осторожными.

Днем в Украине ожидается от -2 градусов до +3 градусов, в южной части температура воздуха будет держаться на уровне +3...+6 градусов.

Погода в Украине 6 декабря
Погода в Украине 6 декабря/ meteoprog
Погода в Украине 6 декабря
Погода в Украине 6 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 6 декабря

В Киеве 6 декабря предполагается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 метров в секунду.

Ночью в столице температура воздуха будет держаться на уровне -1...-3 градуса, днем будет около нуля.

"В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины предполагается потепление и дожди", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что погода готовит сюрпризы - синоптик спрогнозировал, где потеплеет до +12. 6 декабря - последний день, когда погода в Украине будет определяться антициклоном.

Также сообщалось, что буря затягивается - скоро Украину атакует новая магнитная буря. Мощность магнитной бури достигла почти 7-балльной мощности, после чего пошла на спад.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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