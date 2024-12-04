Будут осадки и туман: названа дата потепления в Украине

Синоптики предупреждают, что в некоторых областях Украины температура опустится до -9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда придет потепление

Какой будет погода ночью 5 декабря

Где синоптики прогнозируют -9

Погода в Украине 5 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что осадки ожидаются на Левобережье Украины вечером. В Украине днем температура воздуха будет держаться на уровне -2...+4 градусов.

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Ночью и утром ожидается туман. Уже с 7 декабря ожидается потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / фото: ventusky

Погода 5 декабря

В Украине 5 декабря будет облачно. В этот день синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -5

По данным meteoprog, 5 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+5 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / фото: meteoprog

Погода 5 декабря в Киеве

В Киеве 5 декабря будет облачно. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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