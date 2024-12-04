Будут осадки и туман: названа дата потепления в Украине

Вы узнаете:
- Когда придет потепление
- Какой будет погода ночью 5 декабря
- Где синоптики прогнозируют -9
Погода в Украине 5 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что осадки ожидаются на Левобережье Украины вечером. В Украине днем температура воздуха будет держаться на уровне -2...+4 градусов.
Ночью и утром ожидается туман. Уже с 7 декабря ожидается потепление.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 5 декабря
В Украине 5 декабря будет облачно. В этот день синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -5
По данным meteoprog, 5 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+5 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...+1 градуса.
Погода 5 декабря в Киеве
В Киеве 5 декабря будет облачно. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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