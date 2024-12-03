Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

К Украине приближается магнитная буря, которая очень сильно затянется.

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Украину атаковала магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда страну атакует новая магнитная буря

Насколько сильной будет магнитная буря

Украина находится под влиянием сильная магнитной бури. Через несколько дней страну атакует еще одна затяжная буря. Об этом сообщает meteoagent.

30 ноября - 1 декабря мощность магнитной бури достигла пиковой отметки 6 баллов, после чего пошла на спад. 3 декабря она остановится на уровне 4-х баллов. Ожидается, что после этого буря достигнет минимума.

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Однако расслабляться еще рано, ведь к стране приближается еще одна буря. Она начнется уже 10 декабря и врежет сразу с 4-балльной мощностью. На таком уровне она продлится до 13 декабря включительно, после чего пойдет на спад. Во второй половине месяца она вновь начнет набирать обороты и достигнет почти 5-ти баллов.

Украину атаковала магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 3 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 31 солнечное пятно.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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