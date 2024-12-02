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Погода в декабре будет удивлять: когда в Украину придет потепление

Ангелина Подвысоцкая
2 декабря 2024, 19:30
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В Украине 3 декабря осадков не прогнозируют, в то же время ожидается сильный туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • В каких областях прогнозируют туман
  • Какой будет погода ночью 3 декабря
  • Где синоптики прогнозируют -4

Погода в Украине 3 декабря будет сухой, достаточно теплой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что практически повсеместно будет без осадков из-за антициклона. В то же время ожидается, что будет сильный туман.

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Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем ожидается +1...+6 градусов. В ближайшие дни похолодания не ожидаются. В то же время отмечается, что с 7 по 10 декабря придет потепление.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: ventusky

Погода 3 декабря

В Украине 3 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На территории западных будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 3 декабря в Украине будет немного холоднее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до -2...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+1 градусов.

погода
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: meteoprog

Погода 3 декабря в Киеве

В Киеве 3 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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