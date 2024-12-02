Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

В ближайшие дни в Украине будет преобладать стабильная погода, обусловленная влиянием антициклонов, прогнозирует метеоролог.

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Прогноз погоды в Украине на неделю со 2 по 8 декабря / Фото: pixabay.com

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Какой будет погода в Украине со 2 по 8 декабря

Когда в Украине будут дожди и мокрый снег

Погода в Украине в течение недели со 2 по 8 декабря ожидается довольно устойчивая с температурой в пределах климатической нормы. Существенных осадков не прогнозируется, благодаря влиянию антициклонов и поля высокого давления. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

В конце недели малоподвижные атмосферные фронты могут принести небольшие осадки в отдельные регионы, преимущественно в виде снега или мокрого снега. Температурный режим будет соответствовать климатической норме для этого времени года. Местами возможны туманы и изморозь.

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Погода в Украине 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, на территории Украины сохранится влияние малоподвижного антициклона, благодаря которому осадков не ожидается. В отдельных регионах возможно образование тумана и изморози. Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с, на Левобережье будет переменных направлений. Температура будет оставаться в пределах нормы: ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С. В Крыму и в Прикарпатье температура днем может достичь +7 °С.

Погода в Украине 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, погодные условия в Украине будут оставаться стабильными. На большей части территории сохранится облачное небо без осадков, местами туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и Закарпатье слабый, до 1-6 м/с. Температура ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С, а в Одесской области, на Прикарпатье и в Крыму до +8 °С.

Погода в Украине 4 декабря

В среду, 4 декабря, по всей территории Украины осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Крыму и Одесской области ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С.

Погода в Украине 5 декабря

В четверг, 5 декабря, антициклональная погода будет господствовать на всей территории страны, осадки не ожидаются. Лишь на крайнем западе днем и вечером возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Крыму и в Одесской области ночью прогнозируется -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

Погода в Украине 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, погоду будет определять фронт окклюзии, поэтому в большинстве регионов ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами морось. Лишь на юго-востоке сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в юго-западных регионах ветер ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем -1...+4 °С. В Одесской области, Приазовье и в Крыму днем +3...+8 °С.

Погода в Украине 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в северных, центральных и восточных областях, а также на крайнем западе и Одесской области днем возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и мороси. Также в отдельных регионах возможны туманы. Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с, в западной части порывистый. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С; в южных областях +2...+7 °С.

Погода в Украине 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, местами в западных областях возможен небольшой мокрый снег и дождь, в остальных регионах Украины не ожидается существенных осадков. Возможен туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С. В южных областях ночная температура 0...+5 °С, а днем до +7...+12 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 2 декабря в Украине ожидается сухая и туманная погода, по прогнозу Укргидрометцентра. На Закарпатье и Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана с видимостью 200-500 м.

Также в декабре 2024 года погода в Украине отметится небольшими морозами и периодическими осадками в виде мокрого снега и дождя. В начале месяца будет господствовать антициклон: первые дни будут в основном сухими, с температурой днем от -2 до +9 °C. Начало второй декады принесет осадки, но температура будет оставаться близкой к климатической норме.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что зима 2024-2025 года в Украине может быть холоднее прошлогодней, с морозами до -20 градусов и метелями. В декабре аномалий не ожидается, первая половина месяца будет в пределах температурной нормы. Сильные морозы возможны ближе к концу месяца, а в январе стоит ждать снегопадов и метелей, в частности после Нового года.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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