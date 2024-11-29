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Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

Алёна Воронина
29 ноября 2024, 14:48
352
Осадки в Украине прекратятся под влиянием антициклона, дожди с мокрым снегом могут быть лишь в ночь на субботу в части областей.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - наше государство накроет антициклон Clemens/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 30 ноября и 1 декабря
  • В каких областях будут идти дожди

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, будет преимущественно без осадков. Такие погодные условия будут вызваны антициклоном Clemens.

Небольшие осадки возможны лишь в ночь на субботу в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"30-го ноября из-за деятельности этого антициклона с центром именно над Украиной ничего нам на голову не будет хлопать и не будет капать - без осадков практически повсеместно (разве что ночью еще останутся небольшие осадки на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях). Сухая погода с антициклональным флером перейдет на начало календарной зимы - 1-го декабря также без осадков в Украине", - отметила Диденко.

Также она предупредила, что туманы будут вероятны не только ночью, но и иногда днем. Синоптик призвала водителей быть осторожными.

Температура воздуха в течение субботы и воскресенья ожидается ночью около нуля, в восточных областях 0...-3 градуса.

"В дневные часы 30-го ноября и 1-го декабря предполагается +1...+4 градуса, в южной части и в западных областях +4...+8 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Украине 30 ноября
Погода в Украине 30 ноября/ Facebook Диденко
Погода в Украине 30 ноября
Погода в Украине 30 ноября/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

Синоптик также рассказала, какой будет погода в Киеве в выходные. В Киеве в субботу и воскресенье будет без осадков, в городе ожидается туман.

В ночные часы температура воздуха будет держаться на уровне около нуля, днем будет +1...+4 градуса.

"Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут - немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков", - добавила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич описал, какой будет погода в Украине в выходные, 30 ноября и 1 декабря. Он рассказал, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего, и где будет мокрый снег, а где - мороз -7 градусов.

Также ранее Главред сообщал, что ударит +11 градусов - стало известно, в каких областях Украины резко вырастет температура воздуха. Тем не менее из-за циклона и его атмосферных фронтов в Украине будут осадки. В части областей ожидаются дождь и мокрый снег.

Напомним, сообщалось, что в Украину идет потепление - стало известно, в каких областях влупит +11. В некоторых областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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