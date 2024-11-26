Синоптик назвала дату самой холодной ночи: кому и когда стоит срочно утепляться

Вы узнаете:
- Когда ожидается самая холодная ночь на Киевщине
- Когда в Украине снова начнутся снегопады
Жителей столицы и области ждет самая холодная ночь на этой неделе. Столбики термометров опустятся до семи градусов мороза, а осадков в виде снега не будет. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
В целом, в течение этой недели сильных снегопадов в Украине не ожидается за исключением отдельных регионов, где возможны кратковременные осадки.
Прогноз погоды на сегодня
Во вторник, 26 ноября, в Луганской, Донецкой областях и в Крыму пройдет мокрый снег и дожди.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Температура воздуха ночью опустится до -2...-7 градусов, на крайнем западе и востоке страны и в Крыму столбики термометров покажут 0 градусов. Днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В большинстве западных областей и в Одесской области будет немного теплее - от +2 до +7 градусов.
Погода на завтра
В среду, 27 ноября, осадки пройдут в западных, северных регионах и в Харьковской области.
Синоптик предупредила о туманах ночью и утром.
Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 градусов, местами на западе и юго-востоке будет около нуля.
Днем термометры будут показывать от -3 до +3, в западных регионах, Крыму и Одесской области — до +7.
Погода в Киеве
Ночь на 27 ноября станет самой холодной в Киеве и области на этой неделе. Столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов. Осадки в виде снега не ожидаются.
Завтра, 28 ноября, температура воздуха составит около нуля градусов, без осадков.
29 ноября синоптик прогнозирует небольшой мокрый снег и дождь.
В конце недели погода улучшится - вернется солнце, а осадки прекратятся.
По словам Птухи, начало декабря также обещает быть спокойным благодаря влиянию антициклона.
Погода в Украине в декабре 2024 - прогнозы
Погода в Украине в декабре 2024 года будет аномально теплой даже по сравнению с прошлой зимой, когда большую часть времени отмечали высокие температуры. Детальный прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух.
Ранее Главред писал, какой месяц зимы будет самым холодным. В целом, средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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