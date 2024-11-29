Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине

Какой будет погода в декабре в Украине и как начнется 2025 год, рассказал в интервью для Главреда народный синоптик Станислав Щедрин.

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Погода в Украине на Новый год - прогноз Щедрина / Главред

Погода в Украине этой зимой 2024-2025 года может быть кардинально иной, чем прошлый зимний период. Украинцам следует ожидать морозы до -20 градусов и метели.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью для Главреда рассказал, когда ждать сильных морозов, какой будет погода на Рождество и Новый год и как украинцы встретят первый месяц 2025 года.

Каким будет декабрь в Украине. Стоит ли ждать аномалий?

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Аномалий в декабре точно ждать не стоит. Первая половина декабря будет в пределах своей температурной нормы. В регионах Украины ожидается от -3 до -5 в ночное время, в дневное время от -2 до +3 градусов. Будут плюсовые температуры в Украине.

Погода в Укарине в январе 2025 будет морозной / pixabay

Будет ли морозным декабрь?

В первой декаде сильных морозов точно ожидать не следует. Морозы возможны ближе к третьей декаде декабря. Это могут быть -10 градусов ночью. Также следует ожидать дневной минус. В некоторых регионах будет до -7.

Какой ждать погоды на Рождество 25 декабря и Новый год?

Рождество и Новый Год будем встречать с небольшим морозом. Днем будет примерно -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме Юга.

Когда следует ожидать снегопады? Будут ли метели в Украине?

Конечно будут, но ждать метели следует в январе. Этот период может начаться сразу после Нового года с 1 по 7 января. В декабре не стоит ожидать сильных метелей, но снег будет.

Какой может быть погода на День Святого Николая 6 декабря?

В этот период можно ожидать относительно сильные морозы. Ночная температура может быть до -10, дневная - в пределах -7. На Юге будет теплее - в пределах -3 -5 в ночное время, днем возможен плюс.

Станислав, какой в целом зимы ожидать украинцам?

В первой половине зимы и до середины января аномалии не прогнозируются. Но уже с 15 января и ближе к 20-м числам следует ожидать сильного снижения температуры. Ночью температура может снизиться до -20 градусов.

В целом по всей территории Украины, за исключением Крыма, ожидается снижение температуры.

С середины января будут сильные метели и снегопад.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин - украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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