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Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

Алёна Воронина
30 ноября 2024, 16:00
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Сильных морозов в первой и второй декаде декабря не ожидается, минимальная температура воздуха составит -6 градусов.
Погода, снег, зима
Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года/ unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в первой и второй декадах декабря
  • Где и когда будут осадки

Погода в Украине в декабре 2024 года отличится небольшими морозами и мокрым снегом с дождями.

О том, какой будет погода в декабре, рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, сообщают "Факти ICTV". Она отметила, что начало декабря не порадует регулярным снегом, но несколько подморозит регионы Украины.

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Какой будет погода в Украине в первой декаде декабря

В начале зимы погода будет достаточно спокойной. Поскольку будет господствовать антициклон, первые несколько дней месяца будут преимущественно без осадков.

В воскресенье, 1 декабря, ожидается туман, особенно в северных областях.

Погода в Украине 1 ноября
Погода в Украине 1 ноября/ meteoprog

Уже на следующий день, 2 декабря, ожидается прояснение. В понедельник температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне от -2 до +3 градусов. В Карпатах ночью будет -1...-6 градусов. Днем на западе и крайнем юге прогнозируют от +3 до +9 градусов, а на Закарпатье - до +10.

Погода в Украине 2 ноября
Погода в Украине 2 ноября/ meteoprog

В следующие вторник и среду, 3-4 декабря, в основном будет сухо. Мокрый снег с дождем может быть в среду днем на западе и севере. Днем ожидается температура от -2 до +3 градусов, на юге и западе - от нуля до +6 градусов. Ночью столбики термометров могут показывать от нуля до -6 градусов.

Погода в Украине 3 ноября
Погода в Украине 3 ноября/ meteoprog

5-6 декабря также преимущественно без осадков. Ночью температура будет держаться на уровне от +2 до -4 градусов.

"Замечу, что здесь очень многое зависит от облачности - в тех регионах, где будет прояснение, то там могут быть и морозы, а там, где будет преобладать облачность, там, вероятно, удержится и около 0 градусов, возможен даже небольшой плюс и ночью", - отметила Птуха.

8-9 декабря в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров будут показывать от +2 до -4 градусов, днем будет от -2 до +4 градусов. Теплые температуры воздуха будут держаться в южных регионах - от +2 до +8 градусов.

"В последние дни первой декады, 8-9 числа, уже может быть определенное изменение погодных условий, и вместо антициклона, который практически все выходные, следующую рабочую неделю господствовал и поддерживал стабильную погоду, уже придут атмосферные фронты с запада", - рассказала синоптик.

Какой будет погода в Украине во второй декаде декабря

Температура воздуха во второй декаде декабря будет близкой к норме. Однако в это время будут осадки.

В целом в первой и второй декадах декабря сильных морозов не будет, минимальная температура воздуха составит -6 градусов, отметила синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает антициклон Clemens - погодные условия резко изменятся. Осадки в Украине прекратятся под влиянием антициклона.

Напомним, во многих областях объявили штормовое предупреждение - стало известно, какой будет погода. Синоптики предупреждают о том, что 30 ноября в Украине будет сильный туман и гололедица.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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