Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Ангелина Подвысоцкая
29 ноября 2024, 21:24
73
Синоптики предупреждают о том, что 30 ноября в Украине будет сильный туман и гололедица.
погода
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Где будет сильный туман и гололедица
  • В каких регионах ожидается снег и дождь
  • Где синоптики прогнозируют +11

Погода в Украине 30 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м, который может привести к нарушению движения транспорта.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра будет достаточно сухая погода. Такой она будет и в начале зимы - 1 декабря. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла. Ожидаются сильные туман и морозы ночью.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 30 ноября
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: ventusky

Погода 30 ноября

В Украине 30 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица, а на севере ожидается туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в большинстве западных и южных областей 3-8° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 30 ноября в Украине будет немного теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

погода 30 ноября
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: meteoprog

Погода 30 ноября в Киеве

В Киеве 30 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день будет мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица и туман с видимостью 200-500 м. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-4° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

погода 30 ноября
Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готова договориться о прекращении огня - Зеленский

Украина готова договориться о прекращении огня - Зеленский

21:50Украина
Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

21:24Синоптик
Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

20:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

Гороскоп на завтра 30 ноября: Овнам - удивительные вещи, Водолеям - большая удача

Гороскоп на завтра 30 ноября: Овнам - удивительные вещи, Водолеям - большая удача

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Причиняют больше всего проблем: кинолог назвал 2 "худшие" породы собак

Причиняют больше всего проблем: кинолог назвал 2 "худшие" породы собак

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Последние новости

21:50

Украина готова договориться о прекращении огня - Зеленский

21:47

Мужчина купил старинную бутылку с запиской: что было внутри

21:45

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

21:30

Украинцы будут платить больше за сигареты: нардеп заявила, что в декабре цены "взлетят"

21:24

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
20:53

Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденного

20:38

"Прямо непонимание": Женя Кот и его жена честно признались о трудностях

20:36

Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

20:22

США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

Реклама
20:10

Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о ШахедахВидео

19:46

Доллар и евро устроят качели в декабре: банкир рассказал, каким будет курс

19:41

В Украине вырос риск длительных отключений света зимой: в Reuters озвучили прогноз

19:29

РФ массированно атакует Украину с новой стратегией: NYT о тревожных деталях

19:27

Более 200 ракет и столько же дронов: Укрэнерго показало последствия ударов по энергообъектамВидео

19:10

Путин устроил сеансы ракетобесиямнение

19:00

Мицеллярная вода вместо сухого шампуня: парикмахер предупредила об опасностиВидео

18:46

Военные в СОЧ имеют шанс вернуться без наказания: в ГБР назвали сроки

18:34

"Мрачный компромисс" не остановит войну: CNN о деталях плана Трампа по Украине

18:23

РФ пытается оттянуть ресурсы ВСУ на Запорожское направление - что задумал враг

18:13

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Реклама
17:55

Шумиха вокруг "Орешника" больше, чем результат: в Эстонии разнесли "чудо-оружие" РФ

17:35

Договорятся и с чертом, и с ангелом: какие знаки зодиака являются врожденными дипломатами

17:13

"Покрошили" россиян и взяли Алеппо: в Сирии повстанцы пошли в мощное наступлениеВидео

17:10

Изменения в руководстве ВСУ: Зеленский сообщил о новых назначениях

17:02

Минские соглашения не ошибка: Меркель заявила о дипломатическом завершении войны

17:00

Как правильно разморозить автомобиль зимой: обычный метод может нанести вред

16:59

Путин доигрался угрозами "Орешника": Польша может начать сбивать ракеты - политолог

16:47

Оккупанты по ошибке сбили свой БПЛА за 10 миллионов рублей: военкоры РФ в панике

16:35

Все мужчины пройдут базовую военную подготовку в 2025 году: в ВСУ назвали возраст

16:23

Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

16:11

Что обязательно должно быть на рождественском столе: 5 главных блюдВидео

16:08

Армия РФ "плачет горькими слезами": как корейцы "насолили" Путину в войне с Украиной

16:04

В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

15:40

Драные шорты и майка-"алкоголичка": Галкин показал себя на пляже

15:37

Обычная одежда омолодит на несколько лет: что одеть женщине за 50 зимой

15:34

Прямо перед инаугурацией Трампа: Путин готов пойти на коварный шаг - детали

15:03

Сотни ракет и артсистем: в ГУР раскрыли, как КНДР вооружает Москву – СМИ

14:48

Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

14:47

Порошенко стал ТОП-олигархом, но записал миллиард на сына, чтобы не шокировать украинцев - эксперт

14:38

Война никогда не была такой опасной: Орбан запаниковал из-за "Орешника" Путина

Реклама
14:33

ВСУ удалось: на Кураховском направлении темпы врага изменились, детали - Коваленко

14:29

Планируют ли в Украине повышать пенсионный возраст: в правительстве дали ответ

14:16

Макс Чмерковский показал подросших детей: многодетное фото

13:57

"Четыре года вместе": Ирина Горовая впервые рассказала о своем возлюбленном

13:47

Джонсон раскрыл вероятный сценарий переброски британских войск в Украину

13:24

После разговора с Путиным: Шольц позвонил Зеленскому - о чем они говорили

13:23

"Станет поддержкой": Джамала и Дмитрий Монатик презентовали проницательную песню "КЛИЧУ"Видео

13:22

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

13:13

Крым содрогается от масштабных взрывов: "прилетело" по очень ценному - ЦПД

12:54

Надо найти спрятанную лягушку за 7 секунд: загадка для самых сообразительных

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять