Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Синоптики предупреждают о том, что 30 ноября в Украине будет сильный туман и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: Главред

Вы узнаете:

Где будет сильный туман и гололедица

В каких регионах ожидается снег и дождь

Где синоптики прогнозируют +11

Погода в Украине 30 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м, который может привести к нарушению движения транспорта.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра будет достаточно сухая погода. Такой она будет и в начале зимы - 1 декабря. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла. Ожидаются сильные туман и морозы ночью.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: ventusky

Погода 30 ноября

В Украине 30 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица, а на севере ожидается туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в большинстве западных и южных областей 3-8° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 30 ноября в Украине будет немного теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: meteoprog

Погода 30 ноября в Киеве

В Киеве 30 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день будет мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица и туман с видимостью 200-500 м. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-4° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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