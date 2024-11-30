Начнется уже в ближайшее время: Украину накроет новая магнитная буря

Предыдущая магнитная буря достигла отметки почти в 7 баллов, после чего внезапно пошла на спад.

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В Украину ворвется новая магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда страну атакует новая магнитная буря

Насколько сильной будет магнитная буря

В Украине заканчивается предыдущая очень сильная магнитная буря. Однако в ближайшие дни в страну ворвется еще одна буря. Об этом сообщает meteoagent.

30 ноября мощность геомагнитного шторма внезапно выросла до почти 7-ми баллов. После этого она внезапно опустилась до минимума. Однако уже 2 декабря в Украину ворвется новая магнитная буря, правда она будет на уровне трех баллов.

видео дня

Следующая буря начнется 5 декабря сразу с 4-балльной мощностью. На таком уровне она продержится еще один день, после чего пойдет на спад.

В Украину ворвется новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С. Сообщается, что 1 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 43 солнечных пятна.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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