Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет сильный туман.

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Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Где будет сильный туман

Какой будет погода ночью 1 декабря

Где синоптики прогнозируют +10

Погода в Украине 1 декабря будет сухой, достаточно теплой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 30 ноября и в течение 1 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Там ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра будет достаточно сухая погода. Такой она будет и в начале зимы - 1 декабря. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла. Ожидаются сильные туман и морозы ночью.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: ventusky

Погода 1 декабря

В Украине 1 декабря будет облачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Во многих областях Украины будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 1-6° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 3-8° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 1 декабря в Украине будет немного теплее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -3...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: meteoprog

Погода 1 декабря в Киеве

В Киеве 1 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков в этот день не будет. На дорогах будет туман с видимостью 200-500 м. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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