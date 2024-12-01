В 2 областях объявили штормовое предупреждение: синоптики говорят об опасности

Синоптики предупреждают о том, что 2 декабря будет очень сильный туман и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Где будет туман и гололедица

Какой будет погода ночью 2 декабря

Где синоптики прогнозируют -3

Погода в Украине 2 декабря будет сухой, достаточно теплой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

2 декабря в Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет сильный туман с видимостью 200-500 м. Это может привести к осложнению движения транспорта. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что начало новой недели в Украине не принесет существенных изменений в погоде. Температура воздуха немного снизится. Ночью ожидаются "минусы", а днем - незначительные "плюсы". Существенных осадков не будет.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: ventusky

Погода 2 декабря

В Украине 2 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики существенных осадков не прогнозируют. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; на западе и юге страны днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 2 декабря в Украине будет немного холоднее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: meteoprog

Погода 2 декабря в Киеве

В Киеве 2 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не будет. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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