В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

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- Какой будет погода в Украине 3 декабря
- Когда в Украине будет кратковременное потепление
Погода в Украине уже скоро станет немного теплее - температура воздуха будет выше в период с 7 по 10 декабря. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"В дальнейшем погода в Украине особо не поменяется - без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - отметила она.
Погода в Украине 3 декабря
Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине во вторник, 3 декабря. Она отметила, что в этот день практически повсеместно будет без осадков из-за влияния антициклона.
"Завтра в Украине погода не претерпит особых изменений. Практически повсеместно будет без осадков - антициклон, разве что периодически с туманами", - рассказала Диденко.
Она отметила, что ближайшей ночью в Украине ожидается 0...-4 градуса, во вторник днем от -2 до +3 градусов, в южной части и в западных областях +1...+6 градусов.
Погода в Киеве 3 декабря
В Киеве 3 декабря осадков не ожидается. Ночью будет 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в 2 областях объявили штормовое предупреждение - синоптики говорят об опасности. Синоптики предупреждают о том, что 2 декабря будет очень сильный туман и гололедица.
Также ранее сообщалось, что ударит мороз -6 градусов и будет идти мокрый снег - метеоролог Игорь Кибальчич дал прогноз погоды в Украине на неделю. В ближайшие дни в Украине будет преобладать стабильная погода, обусловленная влиянием антициклонов, прогнозирует метеоролог.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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