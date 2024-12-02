В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

Погода в Украине на несколько дней станет теплее, рассказала Диденко.

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Погода в Украине - когда в Украину придет потепление/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 3 декабря

Когда в Украине будет кратковременное потепление

Погода в Украине уже скоро станет немного теплее - температура воздуха будет выше в период с 7 по 10 декабря. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем погода в Украине особо не поменяется - без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - отметила она.

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Погода в Украине 3 декабря

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине во вторник, 3 декабря. Она отметила, что в этот день практически повсеместно будет без осадков из-за влияния антициклона.

"Завтра в Украине погода не претерпит особых изменений. Практически повсеместно будет без осадков - антициклон, разве что периодически с туманами", - рассказала Диденко.

Она отметила, что ближайшей ночью в Украине ожидается 0...-4 градуса, во вторник днем от -2 до +3 градусов, в южной части и в западных областях +1...+6 градусов.

Погода в Украине 3 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Украине 3 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 3 декабря

В Киеве 3 декабря осадков не ожидается. Ночью будет 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в 2 областях объявили штормовое предупреждение - синоптики говорят об опасности. Синоптики предупреждают о том, что 2 декабря будет очень сильный туман и гололедица.

Также ранее сообщалось, что ударит мороз -6 градусов и будет идти мокрый снег - метеоролог Игорь Кибальчич дал прогноз погоды в Украине на неделю. В ближайшие дни в Украине будет преобладать стабильная погода, обусловленная влиянием антициклонов, прогнозирует метеоролог.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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