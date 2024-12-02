В ДТП в Днепре погибла 10-летняя девочка: вероятного виновника уже ловили без прав

Водителем BMW, вероятно, является 17-летний Арсений Бессонов - сын местного бизнесмена.

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Виновником аварии, вероятно, является 17-летний Арсений Бессонов - сын местного бизнесмена / Колаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Кратко:

В Днепре водитель BMW на большой скорости врезался в Ford

Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека получили травмы

Вероятный виновник аварии - 17-летний Арсений Бессонов, который не имел права управлять автомобилем

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, авария произошла около 19:45 на улице Набережная Заводская, возле остановки "Детский комбинат". Водитель автомобиля BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

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В результате аварии девочка, которая была пассажиркой Ford, погибла на месте. Другие пассажиры, в частности водитель и двое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Правоохранители задержали водителя BMW по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Начато уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Смотрите видео резонансного ДТП в Днепре:

Видео ДТП в Днепре / Фото: скриншот

Что известно о вероятном виновнике ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW - 17-летний Арсений Бессонов, который не имел права управлять машиной. Согласно документам, которые опубликовал Telegram-канал "ХДнипро", Арсений родился в 2007 году, а совершеннолетия он достигнет только в феврале 2025 года.

Парень активно вел соцсети, где хвастался собственной иномаркой. Оказалось, что его отец - местный бизнесмен Олег Бессонов, которого обвиняют в причастности к теневым схемам с фиктивными ФЛП. Интересно, что сам Бессонов старший две недели назад попал в ДТП, но был признан невиновным.

Арсений Бессонов уже фигурировал в другой аварии, когда летом сбил людей на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Тогда дело квалифицировали как административное правонарушение.

По данным из реестра Судебной власти Украины, дело, по которому привлекался Арсений Бессонов, рассматривали в ноябре. Тогда его обвиняли в управлении транспортным средством без прав.

Реакция нардепа Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на инцидент. Он предположил, что Бессонов мог управлять автомобилем без прав благодаря взятке. Нардеп также призвал к отставке правоохранителей, которые допустили смертельное ДТП, не задержав его после первого инцидента.

"Ну как так! Должно быть расследование! Кто допустил это??? Почему его не задержали еще тогда??? Должны быть отставки. Это не шутки. Ну а сам парень должен ответить уже по закону. "Замять" теперь ничего не получится", - подчеркнул Гончаренко.

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Напомним, 4 ноября в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Впоследствии стало известно, что водитель автобуса превысил скорость и столкнулся с Mitsubishi L200, который после удара ударил автомобиль Niva. Водителю автобуса объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал Главред, 3 ноября в Одесской области произошло ДТП с участием депутата Киевского городского совета Сергея Мамояна. Водитель Toyota не справился с управлением, авто перевернулось и загорелось. 40-летний Мамоян и 52-летняя женщина-пассажир погибли на месте.

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