Автобус протаранил несколько авто и на скорости 'влетел' в людей: ужасное ДТП в Киеве

Количество пострадавших устанавливается, в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован, рассказали правоохранители.

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В Киеве автобус столкнулся с несколькими легковушками и въехал в МАФ / Коллаж: Главред, фото: Полиция Киева, скриншот с видео

Коротко:

На улице Академика Заболотного в Киеве произошло масштабное ДТП

Столкнулись 4 транспортных средства, среди которых автобус и грузовик

В результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован

В понедельник, 4 ноября, в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП есть жертва. Об этом сообщила полиция Киева и местные телеграм-каналы.

Как отмечается, авария произошла на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева. ДТП произошло с участием нескольких транспортных средств.

видео дня

По предварительной информации, водитель автобуса протаранил 2 машины, а затем вылетел на соседнюю дорогу и въехал в ряды торговых точек. На тротуаре автобус наехал на пешеходов. Среди участников аварии есть погибшие.

Видео с места масштабной аварии:

Последствия масштабного ДТП / Фото: скриншот

Из обнародованных видео видно, что одна из машин получила серьезные повреждения. На месте происшествия работают следственные группы по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.

По предварительным данным правоохранителей, в аварии столкнулись четыре транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

"Количество пострадавших устанавливается, в настоящее время известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Момент аварии попал на видео:

Момент аварии / Фото: скриншот

Что такое ГУ НП Украины в Киеве? ГУ НП Украины в г. Киеве - территориальный орган исполнительной власти в Киеве. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

ДТП в Украине - последние новости

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Также 10 октября вблизи польско-украинской границы в Медыке произошла смертельная авария, в которой погибли украинцы. Микроавтобус с семью гражданами Украины столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине без включенных фар.

Как сообщал Главред, 7 октября народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП на Закарпатье вблизи Нижних Ворот. По данным полиции, Сташкив, управляя автомобилем BMW, мог превысить скорость, что привело к опрокидыванию авто.

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