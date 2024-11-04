Автобус протаранил несколько авто и на скорости 'влетел' в людей: ужасное ДТП в Киеве

Коротко:
- На улице Академика Заболотного в Киеве произошло масштабное ДТП
- Столкнулись 4 транспортных средства, среди которых автобус и грузовик
- В результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован
В понедельник, 4 ноября, в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП есть жертва. Об этом сообщила полиция Киева и местные телеграм-каналы.
Как отмечается, авария произошла на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева. ДТП произошло с участием нескольких транспортных средств.
По предварительной информации, водитель автобуса протаранил 2 машины, а затем вылетел на соседнюю дорогу и въехал в ряды торговых точек. На тротуаре автобус наехал на пешеходов. Среди участников аварии есть погибшие.
Видео с места масштабной аварии:
Из обнародованных видео видно, что одна из машин получила серьезные повреждения. На месте происшествия работают следственные группы по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.
По предварительным данным правоохранителей, в аварии столкнулись четыре транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.
"Количество пострадавших устанавливается, в настоящее время известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Момент аварии попал на видео:
Что такое ГУ НП Украины в Киеве?
ГУ НП Украины в г. Киеве - территориальный орган исполнительной власти в Киеве. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.
ДТП в Украине - последние новости
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