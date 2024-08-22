Поворознюк влетел в ДТП: в полиции рассказали детали наказания для бизнесмена

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк не справился с управлением авто.

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ДТП с участием Поворознюка / Колаж: Главред, фото: фейсбук, тг-канал Александр Поворознюк

Вечером 21 августа, по дороге на матч третьего этапа Кубка Украины "Пробий - Ингулец" президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщил сам Поворознюк в своем Telegram-канале, авария произошла вблизи Ивано-Франковска.

"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубок Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Александр.

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Руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив сообщил детали инцидента редакции УП.

"На Поворознюка был составлен протокол по 124 статье КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств). По этой статье ему грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года", - рассказал Яцкив.

Руководитель сектора коммуникации полиции предупредил, что Поворознюк освобождается от административной ответственности за это нарушение, если он воспользовался правом совместно составить сообщение об этом происшествии и его гражданско-правовая ответственность была застрахована.

Важным моментом, по словам Яцкива, является то, что Поворознюк не был в состоянии алкогольного опьянения, и авария обошлась без пострадавших. Причиной ДТП является то, что Александр не справился с управлением.

Однако, как можно увидеть на фотографиях, которые президент "Ингульца" выложил в соцсети, на пассажирском сиденье стоит заглушка для ремня безопасности.

За это также предусмотрено наказание при условии, что был составлен протокол по данному нарушению.

Кто такой Александр Поворознюк Александр Григорьевич Поворознюк (род. 6 марта 1971, с. Новомануйловка, Петровский район, Кировоградская область) - украинский фермер, аграрий, предприниматель, общественный деятель, певец. Генеральный директор ООО "Агрофирма Пятихатская", президент ФК "Ингулец". В 2022 году Поворознюк прославился и стал настоящим мемом в соцсетях благодаря своему обращению к Владимиру Зеленскому, которое стало основой для трека "Вова, е*аш их б*ять" от Мюсли UA. В мае того же года вышел другой трек от Мюсли UA под названием "Остановите вы эту ху*ню" с фразами Александра Поворознюка.

Александр Поворознюк - последние новости

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк уже долгое время враждует с Дмитрием Гордоном. Недавно журналист жестко обратился к Поворознюку и пообещал, что "его жизнь станет невыносимой".

Дмитрий Гордон заявил, что украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк распространяет о нем ложную информацию.

В январе 2023 года разгорелся скандал из-за того, что скандальный бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюктрижды стрелял в фермера из Кировоградской области Юрия Ткача.

Позже сам фермер из Кировоградщины рассказал о покушении на убийство. По словам селянина, Поворознюк не хотел возвращать ему деньги, которые был должен. Когда мужчина начал требовать возврата долга, Поворознюк решил его убить.

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