Поворознюк влетел в ДТП: в полиции рассказали детали наказания для бизнесмена

Вечером 21 августа, по дороге на матч третьего этапа Кубка Украины "Пробий - Ингулец" президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщил сам Поворознюк в своем Telegram-канале, авария произошла вблизи Ивано-Франковска.
"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубок Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Александр.
Руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив сообщил детали инцидента редакции УП.
"На Поворознюка был составлен протокол по 124 статье КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств). По этой статье ему грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года", - рассказал Яцкив.
Руководитель сектора коммуникации полиции предупредил, что Поворознюк освобождается от административной ответственности за это нарушение, если он воспользовался правом совместно составить сообщение об этом происшествии и его гражданско-правовая ответственность была застрахована.
Важным моментом, по словам Яцкива, является то, что Поворознюк не был в состоянии алкогольного опьянения, и авария обошлась без пострадавших. Причиной ДТП является то, что Александр не справился с управлением.
Однако, как можно увидеть на фотографиях, которые президент "Ингульца" выложил в соцсети, на пассажирском сиденье стоит заглушка для ремня безопасности.
За это также предусмотрено наказание при условии, что был составлен протокол по данному нарушению.
Кто такой Александр Поворознюк
Александр Григорьевич Поворознюк (род. 6 марта 1971, с. Новомануйловка, Петровский район, Кировоградская область) - украинский фермер, аграрий, предприниматель, общественный деятель, певец. Генеральный директор ООО "Агрофирма Пятихатская", президент ФК "Ингулец".
В 2022 году Поворознюк прославился и стал настоящим мемом в соцсетях благодаря своему обращению к Владимиру Зеленскому, которое стало основой для трека "Вова, е*аш их б*ять" от Мюсли UA. В мае того же года вышел другой трек от Мюсли UA под названием "Остановите вы эту ху*ню" с фразами Александра Поворознюка.
Александр Поворознюк - последние новости
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк уже долгое время враждует с Дмитрием Гордоном. Недавно журналист жестко обратился к Поворознюку и пообещал, что "его жизнь станет невыносимой".
Дмитрий Гордон заявил, что украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк распространяет о нем ложную информацию.
В январе 2023 года разгорелся скандал из-за того, что скандальный бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюктрижды стрелял в фермера из Кировоградской области Юрия Ткача.
Позже сам фермер из Кировоградщины рассказал о покушении на убийство. По словам селянина, Поворознюк не хотел возвращать ему деньги, которые был должен. Когда мужчина начал требовать возврата долга, Поворознюк решил его убить.
Другие интересные новости:
- Они любят такие даты: РФ может влупить по правительственным объектам в ближайшие дни
- Склады с КАБами и топливом детонируют до сих пор: детали удара по аэродрому Мариновка
- Оккупанты заблокированы и окружены: как изменилась ситуация в Волчанске - ISW
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред