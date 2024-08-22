Склады с КАБами и топливом детонируют до сих пор: детали удара по Мариновке

СБУ совместно с ССО провели мощную работу и попали в жирную цель.

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На аэродроме в России детонируют боеприпасы / Коллаж: Главред, скриншот, фото DeepStateMAP

В ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы - целью стал аэродром Мариновка.

Во время атаки вводилось ограничение на использование местного воздушного пространства, часть авиарейсов была перенаправлена или задержана. Несколько БПЛА добралась до аэродрома и вызвали масштабный пожар и взрывы

Как рассказали источники 24 Канала в СБУ, украинские спецслужбы совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом.

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По словам местных жителей, после атаки дронов украинских спецслужб их военный аэродром выглядит как сцена из апокалипсиса.

Кстати, именно этот аэродром использовали для бомбардировок линии фронта Украины.

Аэродром Мариновка Мариновка - военный аэродром, расположенный неподалеку от села Мариновка в Волгоградской области России. Во время полномасштабного вторжения РФ с 2022 года аэродром используется для атак на Украину.

На аэродроме базируются самолеты разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М 11-го смешанного авиационного полка (ЗАП) 4-й смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО.

Карма сработала и теперь всю ночь и утро место охватывали взрывы и черный дым. Мощная детонация продолжается по эту минуту.

По информации СБУ, россиянам якобы уже сообщили об эвакуации, ведь "тушить просто нет смысла".

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", - отметил информированный источник в СБУ.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ - последние новости

Как известно, после сегодняшней ночи россияне начали массово жаловаться на атаку дронов по аэродрому "Мариновка".

По информации Telegram-канал SHOT, очевидцы из разных районов "насчитали от 6 до 10 сильных хлопков" во время воздушной атаки, перед которыми в небе были слышны "характерные звуки пролета БПЛА". Местные власти страны-агрессора России, как всегда, пока ничего не сообщают об инциденте. Также не поступали данные о возможных пострадавших.

Накануне в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области. Силы обороны Украины нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-300 в районе населенного пункта Новошахтинск, Ростовской области России.

Кроме этого, по данным ГУР, только два удара по аэродрому "Савалейка " могли "выпилить" до 25% МиГ-31К. В то же время стоит отметить, что возможность поражения именно такого количества МиГ-31К вполне возможна. Дело в том, что во время еще первой атаки 14 августа враг не смог поднять в небо все самолеты. Возможно, что аналогичная ситуация случилась и через два дня.

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