Прорыв ВСУ в Курскую область может взбудоражить внутренние разборки в РФ - Огрызко

После захода украинских сил на территорию Курской области в стране-агрессоре России начали искать виновных. В рамках этого в сети появилась история о том, что генерал Валерий Герасимов еще за две недели знал о подготовке Украины к операции, однако не доложил об этом Путину и не принял нужных мер.
Достоверно проверить эту версию развития событий невозможно, ведь знать, что было на столе у Герасимова никто не может. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
По его словам, эта версия о Герасимове, скорее всего, является творческим преувеличением тех, для кого важны соответствующие политические результаты. Поэтому реагировать на подобные заявления не стоит. Более того - если оставить подобные темы на обсуждение внутри РФ, это может сыграть на руку Украине.
"Пусть это остается темой для отечественных внутренних разборок. А чем больше этих разборок будет в России, тем лучше для нас", - добавил дипломат.
Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Операция ВСУ в Курской области - что известно
ВСУ ежедневно постепенно продвигаются вперед в Курской области. Так 21 августа, по данным аналитиков ISW, украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта.
Успехи украинских сил на территории Курской области усилили позицию Украины, в частности перед лицом врага. Поэтому, по данным СМИ, представители украинской власти готовят этой осенью почву для возможных переговоров с Россией. Переговоры будут включать три основных пункта.
Напомним, что операция в Курской области продолжается, в частности, оккупанты могут попасть в котел. Об этом заявил лейтенант Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
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