Ответ псевдомиротворцам: у Зеленского назвали цель операции в Курской области

Стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк объяснил задачи украинских сил в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, Facebook М.Подоляка

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал политические последствия операции Вооруженных сил Украины в Курской области.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона "Единые новости", Курская операция украинских сил делает невозможной миротворческую концепцию третьих стран, предполагающую, что можно достичь мира за счет только территориальных уступок со стороны Украины.

"Когда я говорю о прекращении огня – это та концепция, которую третьи страны – вы их все знаете – говорили: "Давайте немедленно прекратим огонь, и все пусть остаются там, где они находятся. То есть Россия пусть остается на оккупированных территориях Украины и будем вести какие-то переговоры", - напомнил представитель ОП.

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Он говорит, что переговоры могла нагло вести Российская Федерация, поэтому новая реальность в Курской области убила концепцию "великих миротворцев" о том, что можно все сделать за счет Украины.

Собеседник пояснил, что теперь стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, базирующегося на нормах международного пава, в частности, уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

"И что нужно делать? Заставлять страну, мыслящую нерационально, силовым способом", — заявил он.

Советник главы ОП уверен, что такими силовыми методами являются курская операция украинской армии, а также обеспечение окончательного снятия неформальных запретов на нанесение ударов по территории России.

Подоляк добавил, что инфраструктура оккупантов РФ, а также ее авиация, должна уничтожаться везде, в частности, на аэродромах "Оленья" и "Энгельс", что будет существенно повышать социальное напряжение в стране-агрессоре РФ.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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