Ответ псевдомиротворцам: у Зеленского назвали цель операции в Курской области

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал политические последствия операции Вооруженных сил Украины в Курской области.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона "Единые новости", Курская операция украинских сил делает невозможной миротворческую концепцию третьих стран, предполагающую, что можно достичь мира за счет только территориальных уступок со стороны Украины.
"Когда я говорю о прекращении огня – это та концепция, которую третьи страны – вы их все знаете – говорили: "Давайте немедленно прекратим огонь, и все пусть остаются там, где они находятся. То есть Россия пусть остается на оккупированных территориях Украины и будем вести какие-то переговоры", - напомнил представитель ОП.
Он говорит, что переговоры могла нагло вести Российская Федерация, поэтому новая реальность в Курской области убила концепцию "великих миротворцев" о том, что можно все сделать за счет Украины.
Собеседник пояснил, что теперь стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, базирующегося на нормах международного пава, в частности, уважении суверенитета и территориальной целостности стран.
"И что нужно делать? Заставлять страну, мыслящую нерационально, силовым способом", — заявил он.
Советник главы ОП уверен, что такими силовыми методами являются курская операция украинской армии, а также обеспечение окончательного снятия неформальных запретов на нанесение ударов по территории России.
Подоляк добавил, что инфраструктура оккупантов РФ, а также ее авиация, должна уничтожаться везде, в частности, на аэродромах "Оленья" и "Энгельс", что будет существенно повышать социальное напряжение в стране-агрессоре РФ.
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Ситуация в Курской области - последние новости по теме
Ранее появился прогноз о том, что ВСУ могут пойти к Курской АЭС. Для РФ в Глушковском районе выходом из положения может быть только наведение понтонных переправ, считает Александр Коваленко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.
Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Больше новостей:
- Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост
- Музыкант-воин Yarmak встретился с пленным оккупантом, который оказался его фаном
- "Мальчики мои родненькие": россияне обнимают и расцеловуют бойцов ВСУ под Курском
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред