ВСУ могут пойти к АЭС: неожиданный прогноз наступления в Курской области

Для РФ в Глушковском районе выходом из положения может быть только наведение понтонных переправ, считает Александр Коваленко.

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Александр Коваленко прокомментировал перспективы наступления в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/AlexanderKovalenkoUkraine, скриншот

После уничтожения в Глушковском районе Курской области трех мостов через реку Сейм, фактически те российские подразделения, которые находятся в этом районе, отрезаны от нормально функционирующей логистики и у них отсутствует нормальное материально-техническое обеспечение.

"И они оказываются зажатыми непосредственно в саму реку Сейм. И выходом из положения может быть только наведение понтонных переправ", – пояснил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Сurrenttime.

Возведенные на Сейме понтонные переправы, о которых заявляли Z-блогеры и советник врио губернатора региона Роман Алехин, аналитик считает "более уязвимыми в вопросах нанесения ударов и повреждений", чем монолитные мосты, при этом они не имеют такой пропускной способности.

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"Поэтому будет подорвана вообще сама функциональность материально-технического обеспечения данных подразделений в Глушковском районе, что однозначно их ослабит в случае открытия новых направлений силами обороны Украины уже в этой части Курской области", – сказал он.

Военный эксперт отмечает, что военное командование ВСУ использует русла рек как основные природные преграды, обеспечивающие защиту флангов.

"И в данном случае даже и не нужны эти мосты, поскольку сама река Сейм будет играть роль защитного барьера. То есть она будет рассматриваться не для дальнейшего продвижения, а исключительно как защитный барьер", – утверждает аналитик.

По его словам, наступление ВСУ в ближайшее время продолжится в поселке Теткино в Глушковском районе, а также в северном направлении – на Рыльск.

Говоря о возможности продвижения ВСУ к Курской АЭС, Коваленко добавил, что Курчатов – это направление, осложненное большим количеством населенных пунктов и городов, которые необходимо проходить и, соответственно, задерживаться для проведения соответствующих процедур зачистки от российских силовиков, поэтому украинским военным в сжатые сроки достигнуть Курчатова вряд ли удастся.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее сообщалось о том, что эффект от Курской операции следует ждать через 1-2 недели. В ходе Курской операции ВСУ Россия начала оттягивать некоторые части с фронта в Украине, но это все - не моментальное действие, отметилдиректор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.

Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.

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