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Эффект от Курской операции следует ждать через 1-2 недели: почему

Яна Ставская
19 августа 2024, 16:45
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Стала известна возможная судьба Курской АЭС.
Эффект от Курской операции следует ждать через 1-2 недели: почему
Украина разрушила третий мост через Сейм в Курской области / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Telegram

В ходе Курской операции ВСУ Россия начала оттягивать некоторые части с фронта в Украине, но это все - не моментальное действие, отметил в интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Эффекта мы можем ожидать в течение 1-2 недель. Если это произойдет, то можно будет сказать, что в этом направлении курская операция сработала", - сказал эксперт.

Сунгуровский считает, что Россия еще бросит в Курскую область "значительные силы".

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Тем не менее эксперт уверен, что операция в Курской области не ограничится продвижением украинских войск, но и будет предвидеть некоторые "секретные" цели ГУР, например - взятие под контроль Курской АЭС.

"Я могу предположить, что ВСУ не будут захватывать Курскую АЭС, а просто возьмут ее в окружение. Мол, давайте меняться на Запорожскую АЭС", - высказался Сунгуровский.

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Бои в Курской области - последние новости

Украинские военные достигают поставленных целей в Курской области. По состоянию на утро, отметил президент Владимир Зеленский, бойцы ВСУ пополнили обменный фонд российскими военными.

По данным аналитиков, ВСУ удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи - в частности, военные захватили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке Курской области.

Известно, что по состоянию на 18 августа Россия перебросила с линии фронта в Украине в Курскую область группировку от 5 тысяч российских военных. Вероятно, во время следующих этапов боевых действий на территории России российской армии нужно будет увеличивать живую силу и материальные средства в этом районе.

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