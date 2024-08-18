'Будет еще несколько этапов': ВСУ готовят новые операции на Курщине - Сумская ГВА

Силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.

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В первый день операции с украинской стороны было всего 15 раненых / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, deepstatemap

Россияне не ожидали столь стремительного прорыва в Курской области. Однако, это был лишь первый этап операции украинский войск на территории России. Об этом в комментарии The Guardian сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

По его словам, операция прошла успешнее, чем ожидалось, и в первый день было лишь 15 раненых, которые нуждались в госпитализации.

"Иногда в день появляется более 100 или 150 военнопленных. Многие российские военные, которые охраняют границу, - это молодые призывники. Они не хотят воевать с нами", - сказал Дрозденко.

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Сумы, как ближайший к месту вторжения город, стали ключевым пунктом, и Дрозденко сообщил, что участвовал в планировании операции, но хранил информацию в тайне, подчеркивая важность оперативной безопасности перед неожиданным ударом.

"Мы видим лишь часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", - сказал Дрозденко.

Чиновник также отметил, что это вторжение отличается от предыдущих рейдов в Белгородскую область, которые проводились антикремлевскими российскими группировками.

В конце прошлой недели Сумская область и другие соседние регионы организовали гуманитарную помощь, включая продукты питания и медикаменты, для российского гражданского населения на оккупированной территории. По словам Дрозденко, ни один российский гражданин не пересек границу, чтобы стать беженцем в Украине.

"В первый день операции было всего 15 раненых. Шестьдесят, семьдесят процентов из них были очень легкие, вызванные взрывами бомб, осколочными ранениями", - добавил он.

Журналисты подытожили, что трансграничная атака стала неожиданностью для Кремля, который ожидал, что Украина сосредоточится на защите собственной территории.

В конце прошлой недели жителей Сум попросили сдать кровь первой отрицательной группы для экстренных переливаний, и потребность была удовлетворена "в течение одного часа". Это, по словам чиновника, подтверждает поддержку операции со стороны населения.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на Курщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский доложил президенту Владимиру Зеленскому о текущей ситуации на фронте, отметив, что украинские военные за последние дни достигли значительных успехов. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

Украина нанесла серьезный удар России, осуществив операцию в Курской области и захватив часть этого региона, что стало позором для российской армии. Однако, Россия может попытаться отвоевать часть Курщины, которая сейчас находится под контролем ВСУ, до конца октября этого года. Об этом сообщает The Times.

Российские войска будут пытаться проводить наступательные операции по всему фронту и осуществлять ограниченные контратаки на территории Курской области, но этого будет недостаточно для остановки продвижения Сил обороны Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

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