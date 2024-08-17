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2,5 тысячи солдат попадут в котел: ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине

Юрий Берендий
17 августа 2024, 23:00
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2,5 тысячи российских военных могут оказаться в оперативном окружении в Курской области при условии подрыва мостов через реку Сейм, указывает эксперт.
2,5 тысячи солдат попадут в котел: ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине
В оперативном окружении может оказаться 2,5 тысячи военных РФ / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, deepstatemap, скриншот из видео

Силы обороны Украины продолжают продвигаться по территории Курской области и смогли взять под контроль более 80 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные могут взять в оперативное окружение еще 2,5 тысячи военнослужащих РФ. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Он отметил, что на данный момент наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ продолжается и набирает обороты.

"Вчера мы слышали о подрыве моста через реку Сейм. Там три моста. Соответственно, если все три моста будут уничтожены, а по некоторым данным уничтожены уже два из трех, то в этом случае в оперативном окружении может оказаться 2,5 тысячи российских военнослужащих, которые держат оборону в этом районе", - отмечает эксперт.

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Попович подчеркивает, что этот район ограничен рекой с севера и юга украинской границы, а с запада расположена территория, которую контролируют ВСУ. Поэтому, когда украинские войска закрепятся вдоль реки, выбить их оттуда будет значительно сложнее, чем надеются россияне.

По его словам, Силы обороны Украины в Курской области создали плацдарм, который постоянно расширяется.

"Так, через неделю операции в Курской области ВСУ стало сложнее продвигаться, потому что россияне подтянули подкрепления. В то же время остановить это продвижение сейчас они в целом не способны. Для этого им нужно гораздо больше сил. А эти силы они могут черпать только с других направлений фронта. Конечно, они пытаются перебрасывать какое-то количество военных, но этого количества недостаточно для того, чтобы остановить украинское наступление", - отметил Попович.

Он также отметил, что Россия, ее политическое и военное руководство не были готовы к такому наступлению украинской армии. Впервые за много лет иностранные силы проникли на территорию Российской Федерации, и руководство страны не имеет плана действий в этой ситуации.

Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Бои на территории России - что известно об операции в Курской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция ВСУ в Курской области является частью масштабной и длительной кампании, которая может продлиться до 2025 года, отмечает американский военный аналитик Джон Дени в статье для Foreign Policy.

Российская армия сталкивается с серьезными трудностями в командовании, что не позволяет им эффективно контратаковать в Курской области, об этом заявил подполковник Маттиас Пуусепп, заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны.

Вооруженные силы Украины продвинулись на 1-3 км на разных направлениях в Курской области с начала текущих суток, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому.

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