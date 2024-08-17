Операция в Курской области продлится до 2025 года: в FP раскрыли цель Украины

Наступление на Курщину может быть частью более широкой стратегии, которая предусматривает создание основы для операций в других регионах, заявил аналитик Джон Дени.

https://glavred.info/ukraine/operaciya-v-kurskoy-oblasti-prodlitsya-do-2025-goda-v-fp-raskryli-cel-ukrainy-10589387.html Ссылка скопирована

Операция на Курщине - это не просто отвлекающий маневр / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, 1 отдельный батальон морской пехоты

Операция ВСУ в Курской области - это не временная акция, а часть долговременной кампании. Она может продлиться до 2025 года. Об этом в авторской статье для Foreign Policy пишет американский военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени.

Аналитик отметил, что решение Украины начать операцию в Курской области, несмотря на сложную ситуацию на Донбассе, указывает на долгосрочные планы Киева. Дени считает, что наступление на Курскую область может быть частью более широкой стратегии.

"Вполне возможно, хотя это еще не наверняка, что наступление на Курскую область является не просто оппортунистическим гамбитом, а скорее частью более широкой военной кампании, которая может растянуться до 2025 года, целенаправленно создавая основу для операций в других местах", - заявил он. видео дня

По словам аналитика, Украина продемонстрировала способность вести маневренную войну с совместным действием различных родов войск, чего не удалось достичь во время летнего контрнаступления в 2023 году. Дени считает, что наступление в Курской области может стать главным поворотным моментом войны.

Дени заверил, что операция на Курщише имела политический эффект и повлияла на восприятие войны западными партнерами Украины. В то же время он сомневается, что главной целью было лишь усиление переговорной позиции Киева и стимулирование большей помощи от Запада.

"Сделать вывод о том, что Украина отправит тысячи солдат на север для рискованной операции на территории России - тогда как ее силы на юге и востоке медленно теряют позиции - по чисто политическим причинам, кажется в лучшем случае сомнительным", - заявил он.

Военный аналитик отвергает утверждение украинской власти, что операция в Курской области призвана перерезать российскую логистику и отодвинуть оккупантов от границы, чтобы прекратить обстрелы Сумщины. Дени считает, что значительного эффекта в этом достичь не удастся.

По его мнению, основная цель операции - выманить российские войска из Донбасса и Запорожья, заставив Россию тратить на это ресурсы. В то же время Дени не уверен, что после переброски части войск оккупантов в Курскую область у ВСУ появится шанс осуществить контрнаступление на территории Украины. Профессор отметил, что украинские войска истощены, а оборонительные укрепления россиян не исчезнут.

"Зато наступление на Курскую область может быть частью более широкой, долгосрочной стратегии кампании, которая имеет целью выиграть время для восстановления силы украинских войск до конца этого года, одновременно остановив медленное, но стабильное продвижение российских войск на востоке", - добавил Дени.

Что такое Foreign Policy? "Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Напомним, украинская армия успешно продвигается вперед в Курской области, сообщили в Генштабе ВСУ. В утренней сводке 17 августа указано, что операция продолжается и российские военные продолжают сдаваться в плен.

Также во время операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он также отметил, что ВСУ укрепляют позиции на Курщине и расширяют стабилизированную территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал 17 августа доклад от генерала Сырского о продвижении ВСУ в Курской области. Зеленский отметил, что операция происходит согласно плану и поблагодарил всех украинских военных за их отвагу и усилия.

Как сообщал Главред, россияне выводят часть своих подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не приводит к значительному уменьшению личного состава на фронте. Спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что перемещение нескольких тысяч военных не влияет на боевую ситуацию в Запорожской области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред