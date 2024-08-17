В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал новые подробности операции в Курской области.

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Владимир Зеленский сообщил о расширении позиций ВСУ в Курской области / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, СтратКом ЗСУ

В ходе операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для нашего государства, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

"Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией", - подчеркнул он в своем Telegram.

Глава государства отметил, что генерал Сырский также доложил об укреплении позиций наших сил на Курщине и расширении стабилизированной территории.

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Говоря о ситуации на Торецком и Покровском направлениях, он уточнил, что за сутки происходят десятки российских штурмов наших позиций.

"Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируется", - отметил президент.

Он также добавил, что ведется работа по обеспечению оружием и "сильными решениями".

"Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты. Главное – ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - добавил Зеленский.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев. Об этом рассказал Назарий Кишак - командир подразделения ВСУ, которое состоит из 200 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

/ Главред

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