"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удара

ВСУ продолжают наносить удары по еще одному из двух мостов в селе Званное, пишут роспаблики.

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В Курской области взорван мост через Сейм / Коллаж: Главред, Фото: Mash

В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на российские провоенные паблики.

Уточняется, что из-за обрушения моста отрезана часть Глушковского района - более 28 населённых пунктов. Теперь эвакуировать жителей этих сел можно только по воде.

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"В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм", - говорится в сообщении.

Отметим, что в роспабликах пропагандисты жалуются на то, что в результате в окружении могут оказаться около 700 российских военных.

/ Скриншот

Добавим, что по данным роспабликов, ВСУ продолжают наносить удары по еще одному из двух мостов в селе Званное.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение "землю на землю". Курская операция Украины имела политическую подоплеку и теперь Зеленский с Путиным будут подписывать совсем другое соглашение об окончании войны.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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