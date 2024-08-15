После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

Курская операция Украины имела политическую подоплеку и теперь Зеленский с Путиным будут подписывать совсем другое соглашение об окончании войны.

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Украина изменила нарратив переговоров / коллаж: Главред, фото: скриншот, фото УНИАН

Наступлением на Курскую область Киеву удалось выполнить политическую цель. Украина успешно изменила как нарратив, так и контекст развязанной Кремлем войны, которая длится уже 10 лет.

Таким мнением поделился немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала FREEДОМ.

"Я только могу этому дать какую-то политическую оценку. И я думаю, наверное, политическая цель была здесь, самое важное - это поменять как бы нарратив, ситуацию, контекст вот войны, которая уже длится 10 лет и которая пока что так вяло течет не в пользу Украины. И сейчас тоже намечаются выборы в США, и есть какая-то усталость на Западе помогать Украине. И в этой ситуации, наверное, это было правильное с политической точки зрения решение как-то изменить ситуацию", - считает он.

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Кто такой Андреас Умланд Андреас Умланд - немецкий политолог. Кандидат исторических и политических наук, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы и главный редактор книжной серии "Советская и постсоветская политика и общество", пишет Википедия. Специалист по вопросам российского ультранационализма и авторитаризма, европейского неофашизма, сравнительной демократизации, постсоветского высшего гуманитарного образования и обществоведения. Автор более 180 научных и публицистических статей о сегодняшних правоэкстремистских тенденциях и политических преобразованиях в Восточной Европе. С 2010 года - лектор Немецкой службы академических обменов (DAAD), доцент магистерской программы по немецким и европейским студиям кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

По убеждению Умланда, подводя итоги первой недели, можно сказать, что это даже более успешная операция, чем сами украинские генералы предполагали. Теперь основной целью для ВСУ является держать эту российскую территорию под своим контролем.

"Один из политических аспектов всего этого могло бы быть, что тогда можно действительно пойти в переговоры с Россией уже с другой позицией, что можно действительно тогда предложить соглашение "землю на землю", а не "землю на мир", как это раньше представлялось. Возможно, самый главный адресат вот этой новой ситуации, если она так будет держаться, это будут такие страны как Китай, как Индия, как Бразилия, которые все время говорят, что они за мир, и они хотят переговоров, и они будут способствовать этим переговорам. Вот пришло время действительно начинать переговоры, и теперь можно о чем-то договориться", - сказал немецкий политолог.

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Ранее Андреас Умланд уже высказывал мнение, что молниеносная операция в Курской области может ускорить завершение войны. Аналитик считает, что этим "наступлением" Киев может заложить основу для будущих переговоров о завершении войны, укрепить свою позицию, чтобы получить больше рычагов влияния.

К слову, именно слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину. Ради самоуспокоения Запада, Украина больше не собирается быть "мячиком для битья". Несмотря на инертность союзников, Украинская армия взяла под контроль 74 населенных пункта Курской области, используя БТРы Stryker и бронеавтомобили Humvee из США, БМП Marder из Германии.

А тем временем на Курщине у РФ большие проблемы. Лучшим сценарием будет для ВСУ такой, если операция в Курской области продлится как можно дольше, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности" и лишит диктатора поддержки.

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