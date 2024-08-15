УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

Даяна Швец
15 августа 2024, 12:39
191
Курская операция Украины имела политическую подоплеку и теперь Зеленский с Путиным будут подписывать совсем другое соглашение об окончании войны.
Путин, Зеленский
Украина изменила нарратив переговоров / коллаж: Главред, фото: скриншот, фото УНИАН

Наступлением на Курскую область Киеву удалось выполнить политическую цель. Украина успешно изменила как нарратив, так и контекст развязанной Кремлем войны, которая длится уже 10 лет.

Таким мнением поделился немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала FREEДОМ.

"Я только могу этому дать какую-то политическую оценку. И я думаю, наверное, политическая цель была здесь, самое важное - это поменять как бы нарратив, ситуацию, контекст вот войны, которая уже длится 10 лет и которая пока что так вяло течет не в пользу Украины. И сейчас тоже намечаются выборы в США, и есть какая-то усталость на Западе помогать Украине. И в этой ситуации, наверное, это было правильное с политической точки зрения решение как-то изменить ситуацию", - считает он.

видео дня

Кто такой Андреас Умланд

Андреас Умланд - немецкий политолог. Кандидат исторических и политических наук, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы и главный редактор книжной серии "Советская и постсоветская политика и общество", пишет Википедия.

Специалист по вопросам российского ультранационализма и авторитаризма, европейского неофашизма, сравнительной демократизации, постсоветского высшего гуманитарного образования и обществоведения. Автор более 180 научных и публицистических статей о сегодняшних правоэкстремистских тенденциях и политических преобразованиях в Восточной Европе. С 2010 года - лектор Немецкой службы академических обменов (DAAD), доцент магистерской программы по немецким и европейским студиям кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

По убеждению Умланда, подводя итоги первой недели, можно сказать, что это даже более успешная операция, чем сами украинские генералы предполагали. Теперь основной целью для ВСУ является держать эту российскую территорию под своим контролем.

"Один из политических аспектов всего этого могло бы быть, что тогда можно действительно пойти в переговоры с Россией уже с другой позицией, что можно действительно тогда предложить соглашение "землю на землю", а не "землю на мир", как это раньше представлялось. Возможно, самый главный адресат вот этой новой ситуации, если она так будет держаться, это будут такие страны как Китай, как Индия, как Бразилия, которые все время говорят, что они за мир, и они хотят переговоров, и они будут способствовать этим переговорам. Вот пришло время действительно начинать переговоры, и теперь можно о чем-то договориться", - сказал немецкий политолог.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее Андреас Умланд уже высказывал мнение, что молниеносная операция в Курской области может ускорить завершение войны. Аналитик считает, что этим "наступлением" Киев может заложить основу для будущих переговоров о завершении войны, укрепить свою позицию, чтобы получить больше рычагов влияния.

К слову, именно слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину. Ради самоуспокоения Запада, Украина больше не собирается быть "мячиком для битья". Несмотря на инертность союзников, Украинская армия взяла под контроль 74 населенных пункта Курской области, используя БТРы Stryker и бронеавтомобили Humvee из США, БМП Marder из Германии.

А тем временем на Курщине у РФ большие проблемы. Лучшим сценарием будет для ВСУ такой, если операция в Курской области продлится как можно дольше, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности" и лишит диктатора поддержки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Курск Владимир Зеленский Владимир Путин мирное урегулирование встреча Зеленского с Путиным Андреас Умланд мирные переговоры с Россией контрнаступление ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:29 Украина
Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:26 Мир
Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 11601

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 4900

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 2866

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

Самая масштабная атака за время войны: Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ - СМИ 2691

Самая масштабная атака за время войны: Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ - СМИ

Последние новости

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращение - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

Реклама
12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

12:07

"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

09:57

"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

Реклама
09:50

Компания "БаДМ" объединяет фармацевтов Украины в благотворительном проекте "Фармсила" новости компании

09:47

Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины относительно Курска

09:17

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - истощение, Скорпионам - неудачи

09:13

Ночной прорыв на Суджу: в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области

09:10

РФ ночью массированно ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

09:00

У запрета РПЦ в Украине есть консенсус в обществе, у закона большие шансы на принятие - Вятрович

08:30

"Железа в голове стало больше": Виктор Розовый вышел на связь с поклонниками

08:10

Мир в обмен на территории: два сценария для Украинымнение

08:08

Российские оккупанты продвинулись на двух направлениях: в ISW раскрыли детали

08:05

"Путин это осознает": операция ВСУ на Курщине может разрушить путинский режим - Чаленко

06:52

РФ боится быстрого продвижения украинцев на Курщине: в ISW описали панические действия россиян

06:10

Россиянам надо бежать или готовиться отбиватьсямнение

05:05

"Все активно сотрудничают с Китаем": Кочетков объяснил, почему члены ОДКБ игнорируют Путина

05:03

Семья нашла клад в забитой досками тайной комнате в доме: что было внутри

04:30

Почему не стоит нажимать кнопку "повтор" на будильнике: эксперт шокировал причиной

04:00

Авангард уходит вперед: ВСУ надолго в Курской области – неожиданный прогноз

03:30

У Николаса Кармы округлились глаза: TAYANNA озвучила стоимость своего лука

03:24

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

03:10

"Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта

03:03

Женщина удивила лайфхаком, как легко очистить краны от налета

Реклама
02:50

Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали

02:30

"Предали, бросили": Настя Приходько высказалась про Влада Яму и Потапа

02:20

Экс-охранники Януковича и нацгвардеец: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

02:00

Нет ни болезни, ни помощи ВСУ: бывший продюсер Олега Винника разоблачил беглеца

01:38

Инициатива со стороны РФ: из-за боев на Курщине россияне хотят обмен пленными

01:31

Харрис vs Трамп: Золотарев оценил, у кого больше шансов победить на выборах в СШАВидео

01:05

Мы сдерживались слишком долго: генерал США о боях в Курской области

01:02

Минус 4 аэродрома за ночь: Генштаб опубликовал удивительные подробности ударов по РФ

00:38

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

00:36

Суперкубок УЕФА: Реал победил Аталанту с премьерным голом Мбаппе

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять