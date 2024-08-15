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Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

Мария Николишин
15 августа 2024, 10:45
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Сейчас ВСУ заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении, говорит Лауринас Кащюнас.
Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске
В Литве заявили, что Украина унизила Путина / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео, google.com.ua

На прошлой неделе Украина начала операцию в Курской области РФ. Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает подобные действия ВСУ показательным унижением диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает LRT.

По его словам, украинцы "решили сыграть интересно".

Он также отметил, что вторжение украинских сил в Курскую область - "это явное унижение Владимира Путина".

видео дня

"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть. Сейчас они заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", - говорит Лауринас Кащюнас.

Глава литовского оборонного ведомства убежден, что главным результатом операций в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев и Сил обороны на фоне недавних разговоров о возможных "мирных переговорах" между Киевом и Москвой.

"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу", - предполагает он.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно

Напомним, украинский военный с позывным Томаш рассказал, что во время захода в Курскую область украинские бойцы не встретили большого сопротивления, при этом они почти сразу вышли на западную окраину города Суджа.

Аналитик Conflict Intelligence Team Алексей Альшанский заявил, что сроки удержания территорий в Курской области зависят от того, на какие потери готово пойти украинское командование и какие силы задействует российское командование.

Политический аналитик Юрий Федоров считает, что вероятнее всего ВСУ попытаются перерезать трассу Е38 "Рыльск-Курск", по которой россияне перебрасывают подкрепления. И противник это тоже знает - поэтому роет вдоль трассы окопы, ведущие прямо к Курску.

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