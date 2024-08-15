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Ночной прорыв на Суджу: в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области

Алексей Тесля
15 августа 2024, 09:13
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Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.
Курская область
ВСУ продвигаются в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, kursk-izvestia.ru

Во время захода в Курскую область украинские бойцы не встретили большого сопротивления, при этом они почти сразу вышли на западную окраину города Суджа.

Как рассказал в комментарии BBC украинский военный с позывным Томаш, его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

Военный уточнил, что перед началом операции он получил приказ прибыть в определенное место в Сумской области, но не знал, какой будет задача.

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При этом он отметил, что украинские защитники заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь.

"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью по нескольким направлениям. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа", — рассказал боец ВСУ.

Вместе с тем он добавил, что местные жители иногда дают им ложную информацию относительно позиций российских войск.

"Русские мирные жители, с которыми мы сталкиваемся, не сопротивляются. Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко, отрицательно, либо вообще не относятся", - добавил Томаш.

Что известно о BBC?

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что военную технику ВСУ заметили в еще одном районе Курской области. Украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, а теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ деревни Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района.

Напомним, ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

Как сообщалось ранее, ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

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