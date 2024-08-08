УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

Яна Ставская
8 августа 2024, 18:12
139
У журналистов пока нет единого мнения по поводу окончательной цели операции на территории России.
Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском
Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украина пока не подверглась критике со стороны США за якобы начатую операцию в Курской области. Более того, по словам анонимного советника президента Владимира Зеленского, ВСУ могут контролировать важный объект.

Этот неназванный советник Зеленского в комментарии The Washington Post осторожно рассказал, что ВСУ якобы контролируют газоизмерительную станцию примерно в 8 км вглубь России.

видео дня

В свою очередь, один из американских чиновников отметил, что Вашингтон пока собирает все подробности по поводу боев в Курской области.

Тем не менее, у издания пока нет какой-то одной версии о целях операции в Курской области.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Бои в Курской области - главное

6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины. Украина же никак не комментировала причастность к боям.

По состоянию на 8 августа, по данным Института изучения войны, неизвестные силы продвинулись до 10 км вглубь РФ. С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Состоялись бои у местного монастыря, где пряталась российская пехота. Помимо этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Путин спустя сутки происходящее назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу". Диктатор обвинил в начале вооруженного конфликта в российском приграничье Украину.

Российские аналитики, в свою очередь, утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". К фирменному скифскому стилю относятся, в том числе, "внезапные рейды по тылам".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что на фоне жестких боев на Курщине агрессор будет вынужден осуществить передислокацию тех войск, которые могли бы использоваться для наступательных действий на Восточном фронте.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Курск Курская область Бои в Курской области Кризис в Курской области
Реклама

Главное за день

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:30 Синоптик
"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

18:12 Украина
Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 5158

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Появилась первая реакция США на бои в Курской области 3045

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2261

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Атака на Курск не рейд, это довольно серьезно 1435

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезно

Последние новости

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

Реклама
17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

Реклама
15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

14:44

Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личностьФото

14:40

Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

14:39

Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

14:38

20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправданамнение

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

Реклама
12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять