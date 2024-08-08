Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

У журналистов пока нет единого мнения по поводу окончательной цели операции на территории России.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украина пока не подверглась критике со стороны США за якобы начатую операцию в Курской области. Более того, по словам анонимного советника президента Владимира Зеленского, ВСУ могут контролировать важный объект.

Этот неназванный советник Зеленского в комментарии The Washington Post осторожно рассказал, что ВСУ якобы контролируют газоизмерительную станцию примерно в 8 км вглубь России.

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В свою очередь, один из американских чиновников отметил, что Вашингтон пока собирает все подробности по поводу боев в Курской области.

Тем не менее, у издания пока нет какой-то одной версии о целях операции в Курской области.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Бои в Курской области - главное

6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины. Украина же никак не комментировала причастность к боям.

По состоянию на 8 августа, по данным Института изучения войны, неизвестные силы продвинулись до 10 км вглубь РФ. С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Состоялись бои у местного монастыря, где пряталась российская пехота. Помимо этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Путин спустя сутки происходящее назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу". Диктатор обвинил в начале вооруженного конфликта в российском приграничье Украину.

Российские аналитики, в свою очередь, утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". К фирменному скифскому стилю относятся, в том числе, "внезапные рейды по тылам".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что на фоне жестких боев на Курщине агрессор будет вынужден осуществить передислокацию тех войск, которые могли бы использоваться для наступательных действий на Восточном фронте.

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