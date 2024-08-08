Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Российские эксперты впечатлены действиями неизвестных сил в Курской области - каноническая победа ума.

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Идут бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: Агентство, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Российские аналитики утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". Эта модель войны ждет всю Россию, считает политолог РФ Аббас Галлямов.

При этом Галлямов уверен, что за боями в Курской области стоят украинские военные. Напомним, Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России.

"То, что в эти дни демонстрируют украинцы, - это примерно то же самое, что две с половиной тысячи лет назад продемонстрировали в войне с вторгшейся на территорию Северного Причерноморья персидской армией их далёкие предки скифы", - сказал он. видео дня

Галлямов объяснил, что к фирменному скифскому стилю относятся "внезапные рейды по тылам". Это, добавил он, "неприятно удивило когда-то персов". Измотав армию Дария с его помощью, скифы вынудили последнюю уйти.

ВСУ сейчас демонстрируют модель той войны, которая ждёт Россию, отмечает Галлямов.

"Вы будете напрягаться и штурмовать нас в лоб, а мы (речь идет об украинской армии, - Главред) в это время будем бить вас то тут, то там - внезапно появляясь в самых неожиданных местах", - поделился публицист.

Набирать желающих идти на фронт России теперь станет еще труднее, прогнозирует эксперт.

"ВСУ вернули себе инициативу не только в военном, но и в политическом смысле слова. Это каноническая победа ума и профессионализма над тупой силой", - указывает Галлямов.

Бои в Курской области - главное

Бои в Курской области продолжаются третьи сутки. Накануне россияне жаловались на прорыв участка приграничного региона несколькими механизированными колоннами. Украина не подтверждает своего участия в боях. При этом Путин безосновательно обвинил ВСУ в "масштабной провокации".

Известно, что российская сторона в противостоянии понесла большие потери еще в первый день боев. Десятки военных РФ сдались в плен, а подразделение "Ахмат" было позорно разбито.

Что за город Курск? Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

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