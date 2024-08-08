Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

Украина своего участия в боях в Курской области не подтверждала.

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В Германии согласились, что операция в Курской области "имеет смысл" / Коллаж Главреда. Фото: mfaber.abgeordnete.fdpbt.de, скриншот видео

Глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер считает законной атаку на Курскую область в рамках отражения захватнической войны России против Украины. Депутат говорит, что не видит проблемы в использовании наступающей группировкой немецких танков, цитирует Фабера издание Clash Report.

Сам же Фабер написал в своей соцсети Х (бывший Twitter), что Россия своей агрессией против соседней страны обрекла свои земли на судьбу зоны боевых действий.

"Тот, кто начинает агрессивную войну против соседней страны, также превращает свою национальную территорию в зону боевых действий. Атака Украины на Курскую область вполне законна и имеет военный смысл. Она заставит Россию отвести войска с Востока (Украины, - Главред)", - отметил Фабер. видео дня

Он подчеркнул, что этой операцией Украина доказывает свою способность действовать. Кроме того, добавил Фабер, это демонстрирует Путину и россиянам, что развязанная Россией агрессивная война касается их в том числе, а не только Украины.

"Остается только пожелать украинским защитникам удачи, в том числе (в боях, - Главред) за Курскую область. Чем более успешными они будут, тем быстрее вы, Кремль, поймете, что ничего не получите в Украине. Это и только это может привести к изменению сознания агрессора", - подытожил Фабер.

Бои в Курской области - главное

Третьи сутки продолжаются бои в Курской области. Россияне жалуются, что неизвестные группировки заняли ряд населенных пунктов, в том числе важные стратегические объекты. Эвакуация гражданских остается под вопросом.

И хотя Путин обвинил ВСУ в "масштабной провокации", Украина своего участия в боях не подтверждала.

Известно, что в первые дни российские войска понесли крупные потери, в частности - в авиации и живой силе; десятки военных ВС РФ сдались в плен в районе поселка Суджа.

Сами же кремлевские паблики пишут, что охранять приграничный участок, где был совершен прорыв, должны были боевики "Ахмат", но те "ретировались" при появлении наступательной группировки. Первый бой встретили обычные российские срочники.

Западные СМИ пишут, что россияне очень боятся применения Украиной F-16.

Что за город Курск? Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

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