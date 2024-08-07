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Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

Яна Ставская
7 августа 2024, 14:50
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Реакция Москвы к россиянам дошла только спустя сутки с начала боев.
Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил 'на ковер' ФСБ
Путин обвинил Украину в "масштабной провокации" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, DeepState

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин спустя сутки прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Во время заседания с правительственными чиновниками в среду, 7 августа, Путин обвинил в начале вооруженного конфликта в российском приграничье Украину.

Стоит отметить, что Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

видео дня

"Киевский режим (так Кремль уничижительно называет украинские власти, - Главред) предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - начал Путин.

Затем Путин заявил, что пообщается по этому поводу с руководителями силовых ведомств и пригласит "на ковер" приграничную службу ФСБ.

"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, Генштабом, ФСБ. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - добавил диктатор.

Нелегитимный президент РФ пообещал обеспечить эвакуацию местных. При этом еще вчера, 6 августа, российские паблики сообщали, что власти Курской области не позаботились о безопасном выезде гражданских, а организовали эвакуацию только для чиновников.

Реакция Путина на бои в Курской области - смотрите видео:

Бои в Курской области - главное

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области.

В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Состоялись бои у местного монастыря, где пряталась российская пехота. Помимо этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Вечером, 6 августа, Минобороны страны-агрессора направило резервы в область.

По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, подобные мероприятия "на руку" нашим защитникам на передовой, особенно в Харьковской области, так как отвлекут от фронта наступательные ресурсы противника.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях

Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.

Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.

Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.

Операция ополченцев в России продолжается.

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