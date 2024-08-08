Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

Длительные бои в Курской области могут заставить Путина совершить "жест доброй воли" на Донбассе и перенаправить свои войска на другое направление.

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Бои в Курской области могут серьезно изменить фронт / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com

На фоне жестких боев на Курщине, агрессоры будут вынуждены осуществить передислокацию тех войск, которые могли бы использоваться для наступательных действий на Восточном фронте. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Думаю, что пока что говорить преждевременно, но промежуточные успехи уже есть. Потому что Россия вынуждена будет отправлять те войска, которые потенциально могли оказаться в той самой Донецкой области и в дальнейшем осуществлять наступательные действия там на украинские позиции", - сказал он.

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Александр Мусиенко обращает внимание, что нужно следить за развитием ситуации, поскольку операция в Курской области еще не завершена.

"Я бы не исключал определенных сюрпризов и длительных действий этой операции, возможно, не только на текущем направлении, но и на других. Это, в свою очередь, создаст проблемы для российских войск и командования, поскольку они не ожидали такого развития событий и столкнутся с дополнительными вызовами", - подчеркнул Мусиенко.

Стоит также, по мнению эксперта, принять во внимание тот факт, что дополнительные вызовы потребуют реакции, и для этого понадобятся резервы.

"Так или иначе, резервы не означают, что их сразу перебросят с Покровского направления в сторону города Суджа или куда-то еще. Однако по меньшей мере те силы, которые потенциально могли бы отправиться на Донбасс, уже не отправятся туда, потому что у них будут другие вызовы и задачи", - резюмировал Александр Мусиенко.

Кризис в Курской области - последние новости

Аналитики Института изучения войны сообщают, что "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь российской Курской области. Начиная с 6 августа, захвачено уже 45 кв. км территории в Курской области. Проникновение на территорию РФ произошло через две оборонительные линии и опорный пункт. Также отмечается, что украинские войска захватили более 40 российских военнопленных на КПП "Суджа".

Также появились и другие удивительные подробности о боях под Курском. По данным росСМИ, у местных жителей нет доступа к воде, электричеству, пропала и связь. Российский город Суджа, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания, а властям РФ плевать на жизнь и эвакуацию людей.

А пока в Курской области РФ продолжаются мощные бои, будут ли переговоры с РФ ответил нардеп Николай Княжицкий.

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