Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

Политолог считает, что сейчас возвращение крымского полуострова является сложной задачей. Прежде всего Украине для этого нужна экономическая успешность.

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Экономический фактор является не менее важной предпосылкой освобождения Крыма, чем военный / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

Возвращение временно оккупированного Крыма - достаточно острый вопрос в нынешней ситуации на поле боя. Однако Украина имеет шанс вернуть полуостров под контроль. Для этого ВСУ должны иметь огневое и численное преимущество.

Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, в XX веке все, кто пытался удерживать Крым, его теряли.

"Такова специфика. Там сбивают с перешейков, и дальше катись к Крымским горам, кораблям в Севастополе и к Ялте. Сейчас такой вариант выглядит абсолютно фантастическим", - говорит политолог.

Однако от утверждает, что есть другой момент - Украина потеряла крымчан. Еще в 2014 году, когда произошла аннексия полуострова, примерно треть крымчан были настроены радикально пророссийски, треть не хотели ничего менять и хотели жить, как жили в последние годы. Только в степных регионах Крыма люди были лояльно настроены по отношению к Украине.

Смотрите видео о том, может ли Украина отвоевать Крым и каким образом:

Сейчас же ситуация ухудшилась для Украины. Но выход из нее есть - продемонстрировать экономическую успешность, что создало бы, по мнению Золотарева, гораздо больше предпосылок для освобождения Крыма.

"А так мы потеряли проукраински настроенных людей в Крыму. Лишь некоторая категория людей имеет ностальгию, например, предприниматели в Крыму познакомились с российской государственной репрессивно-полицейской машиной (там невозможно не платить налоги и договориться, как это было раньше), что очень ломает людей, а теперь вслед за Крымом мы теряем людей на Донбассе", - подытожил он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Подготовка к освобождению Крыма - что известно

Операция по возвращению временно оккупированного полуострова под контроль Украины сложная и предусматривает несколько этапов. В частности, разрушение логистических путей, ликвидация вражеского флота, системы ПВО и уничтожение стратегических объектов РФ на территории Крыма.

Украинские военные уже над этим работают. Так недавно морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму.

Впоследствии стало известно, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" в Севастополе и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что Киев сделает все возможное для того, чтобы вернуть аннексированный Крым. Он сказал, что у Украины был план вернуть Крым, он вполне реалистичный, но остается военной тайной.

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