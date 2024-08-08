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Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

Анна Косик
8 августа 2024, 09:14
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Политолог считает, что сейчас возвращение крымского полуострова является сложной задачей. Прежде всего Украине для этого нужна экономическая успешность.
ВГУ, карта
Экономический фактор является не менее важной предпосылкой освобождения Крыма, чем военный / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

Возвращение временно оккупированного Крыма - достаточно острый вопрос в нынешней ситуации на поле боя. Однако Украина имеет шанс вернуть полуостров под контроль. Для этого ВСУ должны иметь огневое и численное преимущество.

Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, в XX веке все, кто пытался удерживать Крым, его теряли.

"Такова специфика. Там сбивают с перешейков, и дальше катись к Крымским горам, кораблям в Севастополе и к Ялте. Сейчас такой вариант выглядит абсолютно фантастическим", - говорит политолог.

Однако от утверждает, что есть другой момент - Украина потеряла крымчан. Еще в 2014 году, когда произошла аннексия полуострова, примерно треть крымчан были настроены радикально пророссийски, треть не хотели ничего менять и хотели жить, как жили в последние годы. Только в степных регионах Крыма люди были лояльно настроены по отношению к Украине.

Смотрите видео о том, может ли Украина отвоевать Крым и каким образом:

Сейчас же ситуация ухудшилась для Украины. Но выход из нее есть - продемонстрировать экономическую успешность, что создало бы, по мнению Золотарева, гораздо больше предпосылок для освобождения Крыма.

"А так мы потеряли проукраински настроенных людей в Крыму. Лишь некоторая категория людей имеет ностальгию, например, предприниматели в Крыму познакомились с российской государственной репрессивно-полицейской машиной (там невозможно не платить налоги и договориться, как это было раньше), что очень ломает людей, а теперь вслед за Крымом мы теряем людей на Донбассе", - подытожил он.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Подготовка к освобождению Крыма - что известно

Операция по возвращению временно оккупированного полуострова под контроль Украины сложная и предусматривает несколько этапов. В частности, разрушение логистических путей, ликвидация вражеского флота, системы ПВО и уничтожение стратегических объектов РФ на территории Крыма.
Украинские военные уже над этим работают. Так недавно морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму.

Впоследствии стало известно, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" в Севастополе и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что Киев сделает все возможное для того, чтобы вернуть аннексированный Крым. Он сказал, что у Украины был план вернуть Крым, он вполне реалистичный, но остается военной тайной.
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Андрей Золотарев возвращение Крыма деоккупация Крыма
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