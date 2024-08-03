Два из пяти аэродромов - пустые: Плетенчук рассказал, как в Крыму 'исчезает' авиация РФ

Ликвидация незаконно построенного Крымского моста - это лишь вопрос времени, подчеркнул спикер ВМС Украины.

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В Крыму осталось 5 военных аэродромов, 2 из них уже без самолетов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Радио Свобода, facebook.com/Taclbery

Во временно оккупированном россиянами Крыму остаются пять военных аэродромов страны-агрессора РФ. На двух из них уже нет самолетов. Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Сейчас у них (россиян в Крыму - Главред) есть пять военных аэродромов, два из них фактически уже остались без самолетов. Это факт. И, конечно, можно было бы (самолеты - Главред) перебазировать где-то на материк. Но чтобы обеспечивать тем же топливом, надо иметь соответствующую логистику", - рассказал Плетенчук.

По его словам, уничтожение незаконно построенного Крымского моста значительно усложнит логистику для РФ. Плетенчук отметил, что ликвидация моста лишь вопрос времени.

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"На самом деле (у россиян - Главред) остается еще коридор по суше. И в принципе они перебросят логистику туда, она будет более доступной для уничтожения, но опять же, это их никогда не останавливало", - добавил спикер.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары ВСУ по целям оккупантов в Крыму - новости по теме

Напомним, недавно ВСУ нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе ВСУ обратили внимание, что этот аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект российских оккупантов.

Также 3 августа ВСУ нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф". По данным Генштаба ВС Украины, подводная лодка Черноморского флота РФ затонула на месте.

Как сообщал Главред, работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается. Есть шанс, что он будет разрушен в ближайшие несколько месяцев, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

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