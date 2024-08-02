Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев - Буданов

По словам Буданова, сейчас все работают над тем, чтобы уничтожение Крымского моста таки состоялось.

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Буданов рассказал о шансах уничтожения Крымского моста / коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

Работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается. Есть шанс, что он будет разрушен в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста - ред.). Это все требует, скажем так, комплексного решения. Работа идет", - отметил Буданов.

Кроме того, отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост, глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".

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Он также добавил, что хотел бы, чтобы уничтожение Крымского моста состоялось в этом году.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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Напомним, Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский считает, что Киев сделает все возможное для того, чтобы вернуть все оккупированные РФ территории, в том числе и аннексированный Крым. По его словам, ключевая украинская цель - уничтожить Керченский автомобильный и железнодорожный переход, соединяющий оккупированный полуостров с Россией.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также считает, что Керченский мост в конце концов будет разрушен.

Кроме того, по мнению главы ГУР, баллистические ракеты ATACMS смогут уничтожить мост. А те, кто считает, что ракеты слабенькие для этого, ошибаются.

Крымский мост / Инфографика: Главред

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